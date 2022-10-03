Leclerc, Perez'in farkı iyice açmasının ardından yarışı bitirmeye odaklanmış

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Charles Leclerc, ilk sıradan başladığı yarışta kötü bir start aldı ve ikinci sıraya gerilemesinin ardından tüm yarışı Sergio Perez'in ardında geçirdi.

Tıpkı 2019'da olduğu gibi Singapur'u ikinci bitiren Leclerc, son bölümde 7.5 saniye kadar geride kaldı.

2019'un tekrarını yaşamış gibi hissedip hissetmediği sorusuna Leclerc, "Hayır, her yarış farklı bir duygudur ama elbette hayal kırıklığına uğradım."

"Bugün gerçekten iyi bir tempo gösterdik ama ne yazık ki kötü bir başlangıç yaptık ve bu da bizi biraz dezavantajlı duruma düşürdü."

"Sergio'ya sürekli baskı yapmaya çalıştım fakat lastik oldukça hızlı bir şekilde aşırı ısındı ve ardından tempom düştü. Bu yüzden sürekli ona uydurmak zordu."

"Fakat genel anlamda iyi tempo yakaladığımızı söyleyebilirim, ayrıca doğru kararlar verdiğimizi de düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bu hafta sonundan önce, kalan yarışlarda takımın bir bütün olarak daha verimli ve koordineli çalışmasını sağlamak istediğimi söylemiştim ve ileriye doğru bir adım attığımızı hissediyorum."

"Ancak kademeli olarak doğru yönde ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu açıdan şahsen tatmin oldum. Tabii ki yarışın sonucu ve ikincilik beni mutlu etmedi." dedi.

Startta ne olduğu sorusuna Leclerc, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Belki bir tür hata yaptım, belki de başka bir şey... Analiz edilmesi gerekiyor."

"Arka lastiklerin patinaja kaldığını hissettim, bu nedenle hızlanma oranı düştü. Sonra Sergio'nun ne kadar harika başladığını gördüm. Hepsi bu kadar." cevabını verdi.

Leclerc, yarış ilerledikçe Perez'in ardında kalmasını ise şöyle yorumluyor: "Kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra hızlıydık fakat tüm gücümle zorluyordum. Son on turda tekrar geriye düştüm ve Sergio arayı açmaya başladı."

"Genel olarak geçiş lastiklerinde iyi bir tempomuz olduğunu düşünüyorum ama sorun şu ki pist çok ıslak değildi. Bu nedenle lastik büyük ölçüde aşırı ısındı ve ona her yaklaştığımda tutuş seviyesi azaldı."

"Bu yarıştan sonra analiz etmemiz gereken çok şey var çünkü Red Bull aracı altı ya da yedi tur sonra mükemmel bir hız yakalıyordu. Biz ise başlangıçta iyiydik. Bunun sebebini anlamamız lazım."

"Son bölümde Sergio'nun inceleme altında olduğunu biliyordum, mühendisim beni bu konuda bilgilendirdi. Fakat Sergio'nun zaten beş saniyeden fazla gerisinde olduğumu öğrenince, tek yapmam gereken bitiş çizgisine ulaşmaktı."

"Hem Carlos hem de Sergio'nun onayladığı gibi, şartlar gerçekten zordu, sürüş yapmak zor ama hata yapmak kolaydı."

"Genel olarak farkın beş saniyeyi aştığını fark ettiğim anda bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştım."