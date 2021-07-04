Leclerc: "Perez abarttığını biliyor"

Perez ve Leclerc, Avusturya Grand Prix'sinde sekizincilik için savaşıyorlardı. Monakolu sürücü Perez'i dördüncü virajın dışından geçmeye çalıştı ve Meksikalı sürücü, Leclerc'i pist dışına itmek zorunda kaldı. Aynı olayın çok benzeri ise, yine ikili arasında bu sefer altıncı virajda yaşandı.

Red Bull pilotu, bu yaşanan iki olayda da beş saniyelik ceza aldı ve beşinci sırada tamamladığı yarışta, altıncı sıraya gerilemiş oldu.

Leclerc ise yarışta kendisinden farklı bir stratejide olan takım arkadaşına yol verdi ve McLaren'dan Daniel Ricciardo'nun arkasında kaldı.

Yarış sonrasında F1 TV'ye röportaj veren Leclerc, şu ifadeleri kullandı: ''Bu iyi bir öğleden sonra değildi, belki biraz heyecanlı diyebiliriz!''

''Yarışta çok heyecanlı anlar yaşandı. Yarıştan sonra Perez'le konuştuk ve biraz abarttığını biliyor. Her şey bu kadar. Bundan sonrasında önüme bakacağım, bir şeylere takılı kalmayacağım.''

Perez de yarıştan sonra verdiği demeçte Leclerc'in yarışını bozmak istemediğini ve bu durumdan üzgün olduğunu söylemişti.

''Aracın içindeyken bu biraz hüsran vericiydi çünkü çok iyi bir tempom olduğunu düşünüyordum ancak bunu kullanamadım. DRS bölgesine girebilmek konusunda çok şansımız olmadı ve her fırsat gördüğümde, bu fırsatı değerlendirmek istedim ve iki kere, virajdan çıkabilmek için yeterince yerim yoktu. Ancak hayat böyle.''

Carlos Sainz'ın beşinci ve Leclerc'in sekizinci olmasıyla, Ferrari, McLaren'ın arayı açmasına rağmen şampiyona için iyi puanlar toplayabildi.

Leclerc ise sözlerine şu şekilde devam etti: ''Geçtiğimiz hafta sonuna göre daha az rekabetçiydik ancak yine de iyiydik. Olumlu bir yarıştı, aynalara çok fazla bakmadık.''

''Kötü olan şey, öndekilerle aynı stratejide olup, çok fazla lastik avantajı yakalayamamış olmamız oldu ancak uyguladığı strateji Carlos için işe yaradı, yani yarışın başında stratejileri ayırmış olmamız iyi oldu.''