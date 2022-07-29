Leclerc: "Pazar günü için doğru yolu bulduk"

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Charles Leclerc, cuma günkü ilk seansta biraz geride kalsa da, ikinci seansta çok iyi bir tempo yakaladı ve günü lider kapattı.

Monakolu pilot bir ara dördüncü viteste problem yaşadığını söylemişti ancak günün ardından konuşan Leclerc, bunun ufak bir şey olduğunu ve kendisini etkilemediğini dile getirdi.

Leclerc, sözlerine vites sorunun ne olduğunu açıklayarak başladı: "Açıkçası ne olduğunu hatırlamıyorum bile!"

"Büyük bir sorun değildi. Teknik bir sorun yaşadığımıza dair yorumlar gördüm ama aslında hiçbir problemimiz yoktu."

"Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız ve lastikleri doğru aralığa sokmamız gerekiyor, ki yağmur yağdığında bunu yapmak her zaman zorlaşıyor."

"Yarın için ana önceliğimiz bu olacak. Umarım doğru aralığa girmeyi başarabiliriz ve bunu yaptığımız takdirde de avantaj kazanabiliriz."

"Yine de her halükarda hafta sonuna iyi şekilde başladık. Çok verimli bir gün oldu. Aracı ikinci seansta, ilk seansa oranla özellikle benim tarafımda büyük oranda değiştirdik."

"İlk seans zordu ama ikinci seansta doğru yolu bulduk. Pazar günü için doğru yönde ilerlediğimize eminim."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images