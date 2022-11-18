Leclerc: "Özellikle yarış temposunda geride görünüyoruz"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, ikinci antrenman seansında 0.4 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, yarış temposu çok iyi görünmüyordu.

Günün ardından konuşan Leclerc, Ferrari'nin şu anda rakiplerine oranla biraz yavaş kaldığını kabul etti.

"Seanslar genel olarak iyi geçti. Lastiklerin aşınması nedeniyle yarış temposu anlamında biraz zorlandık, ki genel olarak bunu bekliyorduk."

"En azından uzun zamandır sahip olmadığımız kadar temiz bir cuma günüydü. Bu iyi bir şey."

"Sıralama hızımız biraz daha iyiydi fakat rakiplerimiz bir adım önde görünüyor. Özellikle yarış temposunda geride görünüyorduk. Bence bu, son birkaç yarışta gördüğümüz üzere sürpriz değil."

"Sadece yarış için biraz daha fazla performans bulmaya çalışmamız lazım. Odak noktamız kesinlikle bu olacak. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz ben de bilmiyorum."

"Yarınki antrenman turlarını daha fazla ilerleme kaydetmek ve yılın son sıralama turlarında elimizden geleni yapmak için kullanacağız."

Pole pozisyonunun mümkün olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Max'in son turu gerçekten hızlıydı ama yeni set yumuşak lastik takmıştı. Bu yüzden yorumlamak zor."

"Pist bu şartlarda çok gelişiyor, özellikle de gece yaklaştığında büyük bir evrim oluyor. Kısacası beklememiz gerekiyor. Fakat sıralama turlarının yarışa kıyasla daha yakın olacağını düşünüyorum." cevabını verdi.