Leclerc: "Orta lastiği yeterince iyi çalıştıramadık"

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Charles Leclerc yarışa ilk sıradan başladı ve startta yerini korudu ancak orta lastikte pek iyi bir tempo yakalayamadı.

Sonuç olarak Max Verstappen'e geçilen Leclerc, yarış sonunda Hollandalı pilotu zorlasa da, hafta sonunu ikinci tamamladı.

Şampiyonadaki avantajı 19 puana düşen Leclerc, "Elbette zaferi kaçırdığım için hayal kırıklığına uğrasam da Miami'de bizim için harika bir hafta sonu vardı."

"Sert lastiklerde iyi bir tempoya sahip olsak da orta lastiklerle epey zorlandık ve rakiplerimiz bu lastiği çok iyi çalıştırdılar. Bu yüzden ön tarafla aradaki farkı kapatamadık."

"Güvenlik aracından sonra liderliği alma şansımız olur diye düşünmüştüm ama bugün öyle değildi."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Öte yandan bu hafta sonu pistte harika bir atmosfer vardı. Sporun son birkaç yılda giderek daha fazla ilgi görmesi harika. Organizasyon harikaydı, burada olmaktan büyük keyif aldım." dedi.

Leclerc, Verstappen'in kendisine yaptığı atak denemesinde daha sert bir savunma yapıp yapamayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Birinci, ikinci ve üçüncü antrenmanda edindiğim deneyime bakaram, iç tarafta sürüş yapmak kelimenin tam anlamıyla bir felaketti. Cuma ve cumartesi günü hiç yol tutuş yoktu."

"Bu yüzden Max atak yaptığında, bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. Fakat bugün oradaki durum çok daha iyiydi. Bu yüzden yarışa baktığımızda elbette daha iyisini yapabileceğimiz şeyler vardı."

"O an sadece yarış çizgisinde kalmanın ve frenleme noktasını en iyi şekilde kullanmaya çalışmanın doğru olduğunu düşündüm ve öyle yaptım. Ancak işe yaramadı." cevabını verdi.

Leclerc'e sorulan sorulardan birisi de "av mı yoksa avcı mı" olmaktan hoşlandığıydı.

Monakolu pilot bu konuda şöyle dedi: "Sezon başından beri tek bir pozisyondaydık, o da avlanan taraf olmaktı."

"Bir bakıma bu pozisyonda olmayı seviyorum çünkü bir şeyleri doğru yaptığımız anlamına geliyor fakat aynı zamanda farkın yavaş yavaş kapandığı iki yarış olduğu da ortada."

"Hangi pozisyonda olduğumu pek umursamıyorum. Sadece yarışta mümkün olduğunca rekabetçi olmak istiyorum. Şu anda Red Bull'un yarışlarda bize karşı üstünlük sağladığı görülüyor."