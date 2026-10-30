Formula 1 Meksika GP

Leclerc, Orta Doğu yarışları için endişeli: "Kesinlikle görüşülmesi gereken bir konu"

Charles Leclerc, F1 sürücülerinin sezonun son iki yarışı öncesinde Orta Doğu'da yarışmanın güvenliğine ilişkin endişelerini gündeme getireceğini doğruladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 12:20

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'da düzenlenmesi planlanan yarış öncesinde MotoGP'deki 22 sürücü, gelecek hafta sonu Katar'da yapılacak yarışla ilgili endişelerini görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle bölgede belirsizliğin artması üzerine sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de takımlarının güvenliği konusunda ciddi endişeler dile getirdiği anlaşılıyor.

Şu ana kadar MotoGP tarafından resmî bir açıklama yapılmadı. MotoGP de Formula 1 gibi ticari hakları Liberty Media tarafından yönetilen bir organizasyon.

Formula 1'in dört hafta sonra Katar'a, sezonun kapanış yarışı içinse bir hafta sonra Abu Dabi’ye gidecek olması nedeniyle pilotlar arasında benzer görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, şu yanıtı verdi: "Bence bu, görüşmeler sırasında kesinlikle gündeme gelecek bir konu."

"Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) aracılığıyla bu konuyu henüz çok fazla konuşmadık ancak ele almamız gereken konular listesinde kesinlikle yer alacak."

Sergio Perez de MotoGP sürücülerinin konuyu gündeme getirmekte haklı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Perez, "Şu anda kimse ne olacağını bilmiyor. Durum bir günden diğerine değişebilir ve gerilim tırmanabilir."

"Şu ana kadar MotoGP'de gördüklerimize bakılırsa bence doğru olanı yapıyorlar. Ancak bu tür durumların günden güne değişebileceğini düşünüyorum."

"Kararları veren biz değiliz. Bu kararları alan kişilerin elbette bu konuda tam sorumluluğu olacak. Dolayısıyla bizim bu konuda söyleyecek çok fazla sözümüz yok." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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