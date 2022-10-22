Leclerc: "Önümüze bir fırsat çıkarsa, onu kovalayacağız"
Amerika GP sıralama turlarında pole pozisyonu Carlos Sainz'a gitti. Grid cezasına sahip Charles Leclerc ikinci olurken, 2022 Dünya Şampiyonu Max Verstappen üçüncü sıraya yerleşti.
Özellikle son turundan memnun olmayan ve grid cezasıyla birlikte yarışa 12. sıradan başlayacak olan Leclerc, sıralama turları performansı hakkında konuştu.
Ferrari pilotu, "Çok zor bir seanstı, özellikle de rüzgar yüzünden araç her tur farklılık gösterdi ama elimden geleni yaptım."
"Son turum çok iyi değildi, Carlos bugün benden daha iyi bir iş çıkardı ve pole pozisyonunda olmayı hak ediyordu." dedi.
Leclerc, yarış için 'büyük riskler' almak istemediklerini, ancak mümkün olacak fırsatları kovalayacaklarını belirtti.
Leclerc, "Ceza yüzünden biraz daha geride başlayacağım, amacımız mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ön gruba yetişmek. Her zamanki gibi elimden geleni yapacağım."
"Sanırım cezayla beraber, 11 ya da 12. sıradan başlayacağız."
"Büyük riskler almayacağız ama önümüze bir fırsat çıkarsa onu kovalayacağız." dedi.
Monakolu pilot, Red Bull'un kurucularından olan Dietrich Mateschitz'i de andığını belirtti.
Leclerc, "İnanılmaz üzücü bir durum."
"Kariyerinde yaptığı bütün şeylerin dışında, o bir insan ve bu; motor sporları için gerçekten bir kayıp. Ailesi ve yakınları için dua ediyorum." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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