Leclerc: "Önümüzdeki dört yarış çok önemli"

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Sezona harika bir başlangıç yapan ve üçüncü yarışın ardından 34 puan farkla şampiyona liderliğinde bulunan Leclerc için işler hiç iyi gitmiyor. Altı yarıştır galibiyete ulaşamayan Leclerc, iki kez güç ünitesi sorunu nedeniyle lider giderken yarış dışı kaldı.

Perşembe günü şampiyonluk şansının devam edip etmediği sorulduğunda Leclerc, "Açıkçası son birkaç yarıştır en iyi performansımızı sergilemiyoruz. Her zaman sınırları zorluyoruz, şampiyon olmak istiyorsak yapmamız gereken şey bu."

"Bu yüzden takım olarak tam kapasite ilerleyeceğimize oldukça eminim. Herkes daha temiz yarışlar çıkarmak, yeniden iyi bir ritim tutturmak ve son üç yarıştır kaybettiğimiz puanları geri almak için son derece motive."

"Genel olarak takım için zor bir dönem oldu, yine de sezon başından beri çalışma şeklimizin son derece iyi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden bunu değiştirmemize gerek yok."

"Elbette mümkün olduğunca hızlı şekilde düzeltmemiz gereken birtakım sorunlar da yaşadık, dolayısıyla bu şeylerin üstesinden gelmeleri için takıma tamamen güveniyorum."

"Sorunları çözmek zaman alacak. Ancak sadece pistte yapmamız gereken işe odaklanmamız gerekiyor, bunu başardığımız takdirde iyi bir araca ve bizi şampiyonluğa taşıyabilecek insanlara sahip olduğumuza eminim. Hedefimiz bu."

"Son dört-beş yarıştır işler biraz zorlaştı, ancak bu şampiyonluğun imkansız olduğu anlamına gelmez. Beş yarış önce ne kadar inanıyorsam, şu anda da aynı derecede inanıyorum. Belki daha zor olacak, ama her şey mümkün."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Önümüzdeki beş haftada pilotları dört yarışlık sıkı bir program bekliyor: İngiltere, Avusturya, Fransa ve Macaristan.

Leclerc, bu dört yarışın şampiyonluk umutlarını devam ettirmek için "çok önemli" olduğunu söylüyor.

Geçen yıl podyuma çıktığı Silverstone'daki başarısını tekrarlamak isteyen Leclerc, "Açıkçası, yaz tatilinden hemen önce önümüzdeki dört yarışın çok önemli olacağını düşünüyorum; dört güzel sonuçla tatile gitmek harika olurdu."

"Artık kendimize odaklanmalıyız. Bence yeterli performansa sahibiz ve temiz hafta sonları geçirdikçe sonuç almaya başlayacağımızdan oldukça eminim. Dediğim gibi, sadece kendimize odaklanmalıyız, gerisi gelecektir." dedi.