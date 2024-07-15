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Formula 1

Leclerc: "Önüme kim çıkarsa çıksın aynı şekilde mücadele ediyorum"

Charles Leclerc, pist üstü mücadelede griddeki her pilotun mücadele şeklini az çok bildiğini; ancak kendisinin herkesle aynı şekilde mücadele ettiğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Leclerc ve Max Verstappen, zaman zaman pistte galibiyet mücadelesi için karşı karşıya gelmiş isimler.

Verstappen çoğu zaman sert yarışmasıyla bilinse de Leclerc, Verstappen'le yarışırken diğer pilotlara kıyasla farklı bir yaklaşıma sahip olmadığını açıkladı. 

Medya tarafından kendisine Verstappen ile diğer pilotlardan biraz farklı yarışıp yarışmadığı sorulan Leclerc şu yanıtı verdi: "Hayır."

"Pilotları gittikçe daha fazla tanıyorsunuz. Açıkçası Max ile çok uzun zamandır, sanırım 2010'dan beri birbirimize karşı yarıştığımız için muhtemelen gridde en çok tanıdığım pilot o."

"Bence her pilotun size nasıl tepki vereceğini, nasıl mücadele edeceğini, nasıl savunma ya da atak yapacağını az çok biliyorsunuz. Ancak ben önüme kim çıkarsa çıksın aynı şekilde mücadele ediyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ancak bir galibiyet söz konusu olduğunda, kiminle mücadele ediyorsam her zaman sonuna kadar giderim."

Verstappen'in mücadele yaklaşımı, Avusturya'da Lando Norris ile liderlik için mücadele ederken temas etmelerinin ardından önemli bir tartışma konusu olmuş, hakemler Verstappen'i hatalı bulmuş ve 10 saniye zaman cezası vermişti.

Leclerc hakemler tarafından verilen karar hakkında yorum yapmak istemedi ancak olayın 'her iki taraf için de önlenebilir' olduğunu söyledi.

Leclerc, "Görüntüleri izledim ve aslında 2022'de de benzer bir durum yaşadığımızı düşünüyorum; Max'i dışarıdan sıkıştırıyordum ve o da kerbe taşmak zorunda kalmıştı."

"Bence her iki taraf için de önlenebilir bir durumdu ama bunun dışında söylenecek pek bir şey yok." dedi.

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