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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin kazanmasının, her şeyden önce geldiğini dile getirdi.

Leclerc: "Önemli olan Ferrari’nin kazanması"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu yıl Ferrari ile üçüncü tam sezonuna çıkacak ve artık takımın lideri konumunda yer alıyor.

Yarışmaya 3.5 yaşında başladığını beliren sürücü, bir yarış pilotu olmaya nasıl karar verdiğini bu sözlerle anlattı: ‘’Yarışmaya 3.5 yaşında başladım, daha sonra babamla birlikte en iyi arkadaşı olan, Jules Bianchi’nin babası Philippe Bianchi’yi ziyarete gittik."

"Karting aracındaki ilk turlarımı orada attım ve anında spora aşık oldum. Eve dönüş yolunda, babama büyüyünce yarış sürücüsü olmak istediğimi söyledim.’’

‘’Ferrari’yle kontrat imzaladığım gün benim için çok özeldi. Çok gençtim ancak bunu hak etmek için çok çalışmıştım. Ferrari’den ne beklediğimi biliyor gibi duruyordum fakat buraya ilk geldiğimde ve takımla tanıştığımda, burada detaylara ne kadar önem verildiğini gördüm."

"Her şey en fazla sonucu almak için yapılıyor. İnsanların tutkuyla çalıştığını ve bu tutkuyu hissedebilirsiniz ve bu Ferrari’yi diğer Formula 1 takımlarından farklı kılan şey. Hem sürücünün hem de takımın harika sonuçlar alması bekleniyor. Ancak şikayet edecek bir şeyim yok. İşimin yüzde doksan dokuzunu yüzümde bir gülümsemeyle yapıyorum, mutluyum ve yapabiliyorum.’’

 

‘’Bana göre, Ferrari işe olan tutumla, detaylara verilen dikkatle ve sürekli olarak daha fazlası isteğiyle ilgili. Bu takım mümkün olanın sınırlarını aşmaya çalışıyor. Burası bir aile gibi, zorlukları beraber aşıyoruz ve birlikte başarıyla neşeleniyoruz. Biz biriz, biz bir takımız.’’

‘’Sürücünün arkasında, başarıyı yakalamak adına gündüz ve gece çalışan kocaman bir takım var. Formula 1 bir takım sporu. Ben diğerlerinin önüne geçmek için buradayım, ancak partnerimin önüne geçmek çok kolay değil, çünkü o benimle aynı araca sahip tek kişi."

"Her şey çok zor fakat spor bu yüzden bana ilgi çekici geliyor, sürekli olarak birbirimizi durmamak için motive ediyoruz. En sonunda önemli olan Ferrari’nin kazanması.’’

‘’Yarışta, birçok faktörü hesaba katmalısınız, doğru stratejiye ihtiyacınız var, lastiklerle doğru çalışabilmelisiniz, yakıt korumanız gerekiyor. Bunların hepsi çok önemli ve sonuçlar buna bağlı."

"Her şeyi kontrol altında tutmalısınız. Geçen sene lastikler üzerinde çok çalıştım ve bu alanda inanılmaz bir gelişme sağladım. En yüksek hıza ulaşıp agresif olmaya çalışıyorum. Konsantrasyonumu bir saniye bile kaybetme lüksüm yok, en küçük hata çok ciddi sonuçlara yol açabilir.’’

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Monchaux: "Jetonlarımızı nasıl kullanacağımızı düşünmek, bizim için egzersiz oldu"

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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