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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Önde kalmak için elimden geleni yapacağım"

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Leclerc: "Önde kalmak için elimden geleni yapacağım"
Ekleyen:
, Editör
4 Oca 2020 07:21

Charles Leclerc, rakiplerini yenmesinin kolay olmadığını ancak önde kalmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Charles Leclerc bu yıl Ferrari'ye geçiş yaptı ve geride kalan 21 yarışta 10 podyum, 7 pole pozisyonu, 2 galibiyet ve 4 en hızlı tur kaydetmeyi başardı.

Monakolu pilot, şampiyonayı Max Verstappen'in gerisinde dördüncü sırada bitirmesine rağmen takım arkadaşı Sebastian Vettel'i geride bıraktı.

Performansıyla herkesin takdirini kazanan Leclerc, yıl boyunca Max Verstappen'le heyecan verici savaşlar vermişti.

Sky İtalya'ya yaptığı açıklamada Monakolu pilot, keyif aldığı bir yıl olduğunu ancak önde kalmasının hiç de kolay olmayacağını söyledi.

Leclerc, "2019 iyi bir yıldı ancak gelecek yıllarda kazanmanın hiç de kolay olmayacağını ve hatta çok zor olacağını biliyorum."

"Elbette önde kalmak için elimden ne geliyorsa yapacağım ve bunun için savaşacağım."

"Geleceğin iyi göründüğünü söyleyebilirim ve bu beni mutlu ediyor. Çok iyi genç sürücüler var. Max'le iyi mücadelelerimiz var ancak bu sadece Max'le benim aramda olan bir şey değil."

"Oldukça yetenekli olan çok büyük bir nesil ortaya çıkıyor." dedi.

Leclerc, Ferrari ile olan anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzatmıştı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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