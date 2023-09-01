Leclerc: "Önceliğim Ferrari ancak aceleye gerek yok"
Ferrari ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı halen belirsizliğini koruyan Charles Leclerc, önceliğinin takımda kalmak olduğunu söylese de acele etmiyor.
Ferrari'nin kendi evindeki son galibi konumundaki Leclerc, geçtiğimiz sezonlara oranla hafta sonu öncesi daha moralsiz diyebiliriz.
Zandvoort'ta sıralama turlarını kazayla kapatan, yarışı ise taban hasarı sonucu erkenden noktalayan ve şampiyonada Carlos Sainz'ın gerisine düşen Leclerc'in son dönemde takımdan ayrılmayı düşündüğü de sık sık söyleniyor.
Monakolu pilotun üç senelik sözleşmesi gelecek sezonun ardından son buluyor, ancak kendisinin bu konuda acele etmediği bilinmekte.
Her şeye rağmen Ferrari ile şampiyonluk hayallerinden vazgeçmeyen Leclerc, takımda kalmak istediğini söylese de bir kez daha acele etmeyeceğini belirtmekte.
BBC'ye konuşan Leclerc, "Zaman zaman bu konu hakkında konuşuyoruz ancak henüz ciddi bir görüşme yok."
"Dürüst olmak gerekirse acele etmek istemiyorum. Ferrari'nin önceliğinin şu anda benimle sözleşme imzalamak olduğunu sanmıyorum, ki bu anlaşılabilir bir durum çünkü hepimiz mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en iyi araca sahip olmaya odaklanmış durumdayız."
"Dolayısıyla şimdilik sadece sezona odaklanıyoruz. Eminim ki sezonun bir noktasında, muhtemelen bir süre sonra, görüşmeler başlayacaktır."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Erik Junius
"Ferrari'yi her zaman sevdim ve kalmayı çok isterim. Hedefimin dünya şampiyonu olmak olduğunu her zaman açıkça belirttim, özellikle de Ferrari ile."
"Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. İdeal bir konumda değiliz ve Red Bull'un seviyesine ulaşmak için yapmamız gereken çok iş var, ancak Ferrari spora girmeden önce bana yardım etti, bana inandı, beni çok erken Ferrari koltuğuna oturttu ve her zaman sevdiğim bir takım oldu."
"Dediğim gibi, önceliğim Ferrari ile kazanmak ve bunu başarıp başaramayacağım benim için bir endişe kaynağı değil. Sadece çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz." dedi.
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