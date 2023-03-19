Leclerc: "Olmayı istediğimiz yerden çok uzaktayız"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin hem sıralama hem de yarış temposu anlamında çok geride kaldığını söyledi.
Charles Leclerc, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesi yapılan sıralama turlarında ikinci olmayı başardı ancak aldığı 10 sıra grid cezası nedeniyle 12. başlıyor.
Monakolu pilot, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, sonucun beklentilerini aştığını dile getirdi
Leclerc, "Turumdan gerçekten çok mutluyum. Bu oldukça limitte bir turdu. Öte yandan Red Bull'un oldukça önde olduğunu hissediyorum ve bizim hedefimiz de onları geçmek..."
"Yani yapacak çok iş var. Bunu söylerken, sıralama turlarında beklediğimizden biraz daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha geride olmayı bekliyorduk."
"Her halükarda yapılacak çok iş var." dedi.
Araçtaki sorunların neler olduğunu sorusuna Leclerc, "Tek bir şey söylememi isterseniz, bunu yapmam çok zor. Sadece yavaştık; Genel bir yol tutuş eksikliği var." cevabını verdi.
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, is interviewed after Qualifying
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Leclerc, yarış temposunun bu hafta sonu daha güçlü olduğunu belirtiyor.
"Yarışta yükselmeye çalışacağım, ki bence yarış hızımız bu hafta sonu çok daha güçlü."
"Yani bu iyi bir şey. Öte yandan, bu pistte geçiş yapmanın ne kadar kolay olacağını bilmiyorum çünkü orta grup yarış temposu anlamında son derece yakın görünüyor."
"Eğer orada bir DRS treni varsa, o zaman işler çok zorlaşıyor. Fakat elimden gelenin en iyisini yapıp mümkün olduğunca çabuk yükselmeye çalışacağım."
"Sonrasında neler olacağını göreceğiz."
Mercedes'in temposundan endişe duyup duymadığı sorusuna Leclerc, "Ben arkadan başlıyorum, bir şeyler hakkında endişelenmeye başlamadan önce, -ilk başta- o seviyeye gelmem gerekiyor."
"George özelinde konuşursak, onda beni endişelendiren bir şey görmediğimi söyleyebilirim. Bence Red Bull'un hızı çok ama çok etkileyici. Mercedes'in hızının da aşağı yukarı bizimle aynı olduğunu düşünüyorum."
"Dediğim gibi, yarış hızımız Bahreyn'den daha iyi görünüyor. O yüzden bu konuda biraz daha iyi olacağımızı düşünüyorum."
"Fakat Red Bull ile kıyaslandığında, sıralamalarda olmak istediğimden çok uzaktayız." cevabını verdi.
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