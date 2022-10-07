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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Leclerc: "Oldukça iyi bir gün geçirdik"

Charles Leclerc, Japonya GP'de cuma günü geride kalmasına rağmen gayet memnun görünüyor.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Leclerc: "Oldukça iyi bir gün geçirdik"
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Singapur Grand Prix'sindeki yağmurlu koşulların ardından Formula 1, Japonya Grand Prix'sinde bir kez daha yağmurla karşılaştı.

Cuma günü her iki antrenman seansı da yağmur altında geçerken, Carlos Sainz ikinci seansı altıncı, Charles Leclerc ise 11. sırada tamamladı.

Leclerc, lider George Russell'ın 2.7 saniye gerisinde kalırken, takım için pek de iyi bir cuma günü olmamış gibiydi.

Ancak Leclerc, durumun böyle olmadığını söylüyor.

Ferrari pilotu, "Oldukça iyi bir günü geride bıraktık. Araç içerisindeki hissiyatım çok iyiydi."

"Yarın her şeyi bir araya getirmemiz lazım ama durum harika ."

"Oldukça iyi hissediyorum. İkinci antrenman çok zor geçse de  özellikle yarış açısından bugünden öğrenecek çok şey var."

"Dediğim gibi, olumlu bir Cuma günüydü ve yarını bekleyip, neler olacağını görelim, çünkü koşullar çok değişecek." dedi.

Yağmur altında aracın nasıl olduğuyla ilgili Leclerc, "Pazar günü yağmur yağarsa iyi bir aracım olduğunu düşünüyorum. İkinci antrenman seansında da söylediğim gibi, hislerimiz oldukça iyiydi."

"Bir noktada seans karmaşıklaştı çünkü lastiklerim bitti. Fakat bugün özellikle yarış için çok şey öğrendik. Yani olumlu bir Cuma günü oldu."

"Yarın için hava tahmini iyi, yani bugünkünden ve pazar gününden tamamen farklı koşullar olacak. Bu nedenle üçüncü ve son antrenman seansı çok önemli olacak. Kuru zemin performansıyla, pazar günü rekabetçi kalmak arasında doğru uzlaşmayı bulmak gerekecek."

"Yarınki koşulların nasıl olacağını göreceğiz, çünkü bugünkünden çok farklı olacak ve aracı bu koşullara adapte etmemiz gerekecek."

"Fakat bence daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

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