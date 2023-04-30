Leclerc: "Olaylı bir yarış olmazsa kazanma şansımız düşük olacak"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Azerbaycan' GP'yi kazanabileceklerini pek düşünmüyor.
Monakolu pilot Bakü'de, tek turda en hızlı isim gibi görünse de, sprint yarışında aynı performansı sergileyemedi.
Ferrari, genel olarak tek turda iyi görünüyor ancak seri halinde atılan turlarda, Red Bull kadar iyi değiller.
Bakü yarışı öncesi konuşan Leclerc, galibiyet şansıyla ilgili şöyle dedi: "Red Bull'un hâlâ en iyi takım olduğunu düşünüyorum."
"Yarışı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız ve Red Bull'u geçme şansımız varsa bunu değerlendireceğiz fakat şansımız konusunda gerçekçi olmalıyız... Bence kazanmak zor olacak."
"Dün lastiğin davranışıyla ilgili bazı şeyler öğrendik ama bunun herhangi bir şeyi etkileyeceğini sanmıyorum çünkü araçta hiçbir şeyi değiştiremeyiz."
"Yine de ileriye doğru bir adım atacağımızı umuyorum."
"Eğer yarış olaylı bir yarış olursa, bu bizim avantajımıza olur. Umarım öyle olur."
"Sezonun ilk yarışlarında sadece birkaç puan aldım ama bugün benim için ileriye doğru gitme şansı olacak."
"Nasıl bir sonuç çıkacağını göreceğiz ama önümüzde zorlu bir yarış var. Bir cadde pistinde hata yapamazsınız fakat ben bu mücadeleyi seviyorum."
Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme after the Sprint race
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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