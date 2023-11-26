Leclerc: "Odak noktamız Mercedes"

Leclerc, cumartesi günkü sıralama turlarında harika bir son tur çıkararak ilk çizgiyi aldı ve Ferrari'nin şampiyona ikinciliği umutlarını yeşertti.

Seansın ardından konuşan Leclerc, "Geçen hafta sonu gerçekten çok iyi bir tur attığımı hissetmiştim, bu sıralama turlarında da gerçekten iyi bir tur attığımı hissettim."

"Yani evet, bu biraz sürpriz oldu çünkü Q1 ve Q2'de elenmek üzereydim. Tam elenme üzereydim demeyim de oldukça yakındı ve aslında Q1 ya da Q2'yi geçememe konusunda endişeliydim fakat sonra Q3'te iyi bir tur atmayı başardım ve her şey iyiydi."

"Bu yüzden bundan gerçekten mutluyum çünkü bu hafta sonu kesinlikle ilk çizgide olmayı beklemiyordum. İkinci antrenman gerçekten iyiydi. Fakat üçüncü seans zordu. Takım olarak çok zorlandığımızı düşünüyorum, bu yüzden iyi bir sürpriz oldu." dedi.

Carlos Sainz'ın da geride odluğu göz önüne alındığında sorunun ne olduğu sorusuna yanıt veren Leclerc, "Gerçekten tuhaf. 3. antrenmanda her şey iyiydi ama çok yavaştık ve bir sürücü olarak bir şeyleri anlamak biraz zor çünkü daha hızlı gitmek için yeterli yol tutuşa sahip değilsiniz ve bence bu biraz da tüm sezonumuzu açıklıyor."

"Zirvesi gerçekten yüksek, dip noktası gerçekten düşük bir aracımız var. Ne zaman doğru aralığa girsek, bu harika. Ne zaman bu aralığın biraz dışına çıksak, o zaman büyük sonuçları oluyor"

"Bugün ve bu hafta sonu genel olarak böyle geçti." dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, yarışta Verstappen'le galibiyet için çekişip çekişemeyeceğini bilmiyor.

"Açıkçası bilmiyorum. Fakat benim için önemli olan tek şey Mercedes'le savaşmamız ve şampiyonası ikinci sırada tamamlamamız çünkü şampiyonada dördüncü, beşinci, altıncı ya da yedinci bitirmek umurumda değil."

"Fakat takımlar şampiyonasında ikinci olmak güzel olurdu. Bu yüzden sadece Mercedes'i geçmemiz gerekiyor ama tabii ki yarın Max'i geçme fırsatı olursa bunu değerlendireceğim."

"Böyle bir pistte, böyle sıcak koşullarda, yarış temposunda Las Vegas'ta gördüğümüzden biraz daha fazla zorlanmamızı bekliyorum."

"Las Vegas'taki farklı koşullarda lastik yönetimi konusunda iyiydik. Buradaki üçüncü antrenman seansında da yarış temposunda iyi hissettim, umarım yarın da bunu tekrarlayabiliriz."

Yarışta Red Bull'dan ziyade Mercedes'e mi bakacakları sorusuna Leclerc, "Mercedes'in ne yapacağını bilmiyorum. Bu yüzden sadece kendime odaklanacağım."

"Yapabileceğimiz en iyi yarışı çıkarmaya çalışacağız. Sonrasında kimin ikinci olacağını göreceğiz." cevabını verdi.