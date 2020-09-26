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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi

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Leclerc, Ocon ile olan fark yüzünden Ferrari pit duvarını eleştirdi
Ekleyen:
, Editör

İkinci sıralama seansının sonunda elenen ve yarınki yarışa 11. sıradan başlayacak olan Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari pit duvarının kendisini yanlış yerde piste çıkarmasından dolayı İtalyan takımı eleştirdi.

Geçirdikleri kötü sezonun ardından İtalyan takım için her şey daha kötü olmaya doğru ilerliyor. Her iki aracını ikinci seansta kaybeden Ferrari, Leclerc ile 11. sırada sıralamaları tamamlarken, kaza yapan Vettel ise 15. sırada yarışa başlayacak.

İkinci seansta attığı son turunda Leclerc, turuna Daniil Kvyat'ın AlphaTauri'sinin hemen arkasında başladı. Elde ettiği bu avantaj, turun ilerleyen bölümünde bir dezavantaja dönüştü ve Leclerc, Ferrari'nin arkada bulunan Ocon ile olan farkı yanlış bir şekilde kendisine ilettiğini söyledi. 

Sıralamalar hakkında konuşan Leclerc, şu açıklamalarda bulundu: "Seb'in kazası gerçekten çok korkutucuydu, ancak kendisi gayet iyi ve bundan da kötüsü olmadı."

"Şu anda üçüncü seansa geçememenin üzüntüsünü yaşıyorum. Takım telsizinde bana, kimseyle fark olmadığı söylendi, ancak oldukça fazla fark vardı ve öndeki araç ile ben de biraz daha fazla boşluk bırakabilirdim."

"Şu anda ise sakinleşip yarışa odaklanmam lazım, puanları aldığımız yer yarış. Ancak benim için çok zor bir hafta sonuydu, sıralamalara kadar iyi süremedim ve sıralamalarda da kendi tempomu yakaladım, ancak aracın potansiyelini yakalayamadım ve bu yüzden de üzgünüm."

"Büyük bir hayal kırıklığı oldu, ancak hayat böyle. Pozitif kısma bakacak olursak, lastik seçiminde özgür olacak olan ilk araç biziz, bu yüzden umarım yarın bu fırsatlardan yararlanabiliriz."

"Ancak her ne olursa olsun, sekizinci olarak lastik seçimine sahip olmamayı, şu anda aldığım sonuca tercih ederdim. Her neyse, şu anda potansiyel olarak elimizde olanın maksimumunu çıkarmaya çalışmalıyız."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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