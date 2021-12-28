Leclerc, numarasını değiştirmek mi istiyor?

Formula 1'de 2014 yılıyla birlikte sürücü numarası sistemi değişti ve sürücülere, istedikleri bir numarayla yarışma fırsatı verildi. 1 numarayı yalnızca şampiyon olan isim alırken, diğer tüm numaraları kullanmak serbest.

İtalyan Autosprint gazetesi, Maranello'daki kaynaklarına atıfta bulunarak Charles Leclerc'in mevcut 16 numarasını değiştirmek istediğini yazdı.

İddiaya göre Ferrari sürücüsü, emekliliğe ayrılan Kimi Raikkonen'in numarası olan 7 numara ile yarışmak istiyor.

Fin pilot, 2014'ten bu yana 7 numara ile yarışıyordu ancak 2021 sonunda kariyerine son noktayı koydu.

Leclerc, 2018'de yaptığı açıklamada şöyle demişti: "7 numara ile yarışmak istedim ama bunu zaten Kimi Raikkonen kullanıyor. Sonra 10 numarayı almak istedim ama onu da Formula 1'e girerken Pierre Gasly aldı."

"O zaman 16 numara almaya karar verdim çünkü bu benim doğum tarihim ve ayrıca bundan daha iyisini bulamadım. Bir de 1 ve 6'yı toplarsanız, en sevdiğim sayı olan 7'yi elde edersiniz. Bu yüzden 16'yı seçtim." Fakat iddiaların aksine Leclerc'in numarasını değiştirmesi pek olası değil. Öncelikle Formula 1'den ayrılan sürücünün, geri dönmeye karar verme ihtimali nedeniyle, bir numara en az iki sezon boyunca kendisine ayrılıyor.

Yani Raikkonen'in numarası en az 2023 sezonunun sonuna kadar kendisine ait olacak.

İkincisi, yönetmelikler bir pilotun, numara seçimi yaptıktan sonra bir daha değişiklik yapmasına izin vermiyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, battles with Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images