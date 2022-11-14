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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Leclerc: "Norris'in böyle agresif olmasına şaşırdım"

Charles Leclerc, Lando Norris'in kendisine karşı agresif davranmasına şaşırdığını dile getirdi.

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Leclerc: "Norris'in böyle agresif olmasına şaşırdım"
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, McLaren pilotu Lando Norris'i geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşanmış ve bunun üzerine Monakolu sürücü bariyerlere çarpmıştı.

Temastan sonra Leclerc yarışa devam edebildi fakat geriye düştü. Norris ise ceza aldı ve daha sonra teknik bir problemle yolda kaldı.

Leclerc, "Açıkçası yaşananlar üzüntü vericiydi. Aracın ne kadar hasar gördüğünü  bilmiyorum ama devam edebildiğimiz için oldukça şanslıydık."

"Kendimi çok kötü hissetmedim, direksiyonda biraz sağa doğru çekme vardı ama bunun dışında iyiydi. Özellikle yaşananları ve darbeyi göz önüne alırsak, olaydan sonra da hızımız gerçekten iyiydi."

"Yine de büyük bir darbeydi, bu yüzden devam edebildiğime oldukça şaşırdım."

"Lando'nun bu tip bir adam olmadığını biliyorum ama nedense bugün çok agresifti ve dün de Carlos'la aynı şey vardı. Bunu anlayamasam da yapabilecek bir şey yok. Orada geçmeme izin vermesini beklemedim, zaten vermedi de ama bugün çok aşırı davrandı ve sanırım bunun bedelini cezayla ödedi." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, collide, resulting in a spin

Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, collide, resulting in a spin

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc, şampiyona ikinciliği için Sainz'ın kendisine yer vermesini de istedi.

Sainz ile neden yer değiştirmediklerini anlayıp anlamadığı sorusuna Leclerc, "Bunu anlıyorum, yani Carlos'un podyumda olmasını anlıyorum. Ben normalde bu tür şeyleri zaten hiç sormam."

"Bugün sordum çünkü yarıştan önce bu konuyla alakalı bir görüşme yaptık ve nedense o anın sıcaklığıyla fikrimizi değiştirdik, bu çok sinir bozucuydu ama yapacak bir şey yok." cevabını verdi.

Yarışa orta hamurla başlamasıyla ilgili Leclerc, "Sanırım doğru olan buydu. İlk turdaki temas nedeniyle stratejimizle ilgili çok fazla şey göremedik. sanırım Carlos'un da birkaç sorunu vardı, emin değilim. Durumu değerlendirmek zor ama yapılacak en doğru şeyin bu (orta hamurla başlamak) olduğunu hissediyorum." dedi.

Leclerc, Mercedes'le ilgili, "Gerçekten çok hızlılar. Bugün çok güçlüydüler, özellikle de son bölümde çok hızlılardı. Sanırım Carlos yeni lastiklerle, onlar ise daha eski lastiklerleydi ve hâlâ tempolarını çok güçlü tutmayı başardılar, bu yüzden yorum yapamıyorum." dedi.

Leclerc, takımlar şampiyonasında ikinci olmanın önemiyle ilgili, "Bu her zaman iyidir. Haliyle sezonu ikinci bitirmek için her şeyi yapıyoruz. Fakat sürücüler şampiyonasındaki ikinciliğe de odaklanmalıyız." dedi.

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