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Formula 1 / Monako GP Haberler

Leclerc, Norris'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı!

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümünde McLaren pilotu Lando Norris'i engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı. Leclerc, bu cezayla birlikte Monako GP'ye 6. sıradan başlayacak.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako'da sıralama turlarını 3. sırada tamamlamıştı ama Q3 seansının son saniyelerinde McLaren pilotu Lando Norris'i engellediği için inceleme altındaydı. 

Zaman turunda olmayan ve pite dönen Leclerc, tünelin içerisinde pistin belki de en hızlı virajlarından biri olan 9. virajda zaman turunda olan Norris'i tamamen engellemişti ve Norris'in ağır bir şekilde frenleyerek durması gerekmişti. İngiliz pilot bundan dolayı zaman turunu bırakmak zorunda kalmıştı. 

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Leclerc-Norris olayına ilişkin inceleme birkaç dakika önce sonuçlandı ve hakemler, Leclerc'in bu ihlalinden dolayı yarınki yarış için 3 sıra grid cezası almasına karar verdi. 

Bu cezayla birlikte Leclerc gridde 3 sıra gerileyecek ve 6. sıradan start alacak. Ayrıca böylelikle Esteban Ocon üçüncü, Carlos Sainz dördüncü, Lewis Hamilton ise beşinci sıraya çıkmış oldu. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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