Leclerc, Norris ile mücadelesi hakkında: "Kaza yapmaktan kıl payı kurtulduk!"

Austin'de cumartesi günü gerçekleşen sprint yarışının son turu, Ferrari pilotları ile Lando Norris arasındaki pozisyon mücadelesine konu oldu.

Charles Leclerc, üçüncü sıra için Norris'e atak yapmaya çalışırken takım telsizinden McLaren pilotunun frenleme esnasında hareket ettiğini bildirdi.

Sprint yarışından sonra verdiği demeçte Leclerc, "Bunu yapmasını beklemiyordum."

Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Belki de o anın sıcaklığıyla olmuştur ama frenleme sırasında hareket ettiğini gördüm. Yine de görüntülere tekrar bakmam gerekiyor."

"Çizgiye girme şekliyle sınırda gibi görünüyor ama sonuçta bu bir yarış. Pozisyonunu korumak istedi."

"Kaza yapmaktan kıl payı kurtulduk. Neredeyse kaza yapıyorduk ama sonuçta yapmadık ve o yarışı benden önde bitirdi." şeklinde konuştu.