Leclerc: "Norris ile aramızdaki fark çok fazla"
Charles Leclerc, Lando Norris ile aralarındaki 0.909 saniyelik farkının Ferrari için 'çok fazla' olduğunu söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Leclerc'in mayıs ayında Monako'da kazandığı zaferden bu yana Red Bull ile aradaki farkı kapatma mücadelesinde Mercedes ve McLaren'in gerisine düşen Ferrari, şu ana kadar zorlu bir Zandvoort hafta sonu geçirdi.
Carlos Sainz, vites kutusu sorunu nedeniyle ikinci antrenman seansının büyük bir kısmını kaçırdı ve sıralama turlarında 11. oldu.
Takım arkadaşı Leclerc ise 6. sırayı elde etti.
Autosport/Motorsport.com'a konuşan Leclerc, "Ne yazık ki bu kadar kısa bir pistte onda dokuz gerideyiz. Bu gerçekten çok fazla."
"Takım olarak performans eksikliği yaşadığımızın farkındayız. Bu yüzden sonuna kadar çalışıyoruz."
"Ne yazık ki son birkaç ayda kendimi çok fazla tekrarladım ama şu anda içinde bulunduğumuz yer burası. Var olan açığı mümkün olan en kısa sürede kapatmak için her şeyi yapıyoruz."
"Umarım araca getireceğimiz geliştirmeler en kısa zamanda aradaki farkı kapatmamıza yardımcı olur."
"Gelişmek için bir yol haritası çizdik."
"Bugün özellikle zorlandık ama umuyorum ki Monza'dan itibaren daha iyi bir yerde olacağız." dedi.
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