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Leclerc: "Niyetim takımda kalmak fakat henüz görüşme yapmadık"

Charles Leclerc, çıkan iddialara rağmen Ferrari ile henüz yeni kontrat görüşmelerine başlamadığını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Leclerc'in Ferrari ile 2019 yılında imzaladığı beş yıllık anlaşma, 2024 sezonunun ardından sona erecek.

Yaz aylarında gridin yetenekli isminin Ferrari ile 2+3 yıllık bir anlaşma imzaladığı ve yaklaşık 200 milyon dolar kazanacağı iddia edilmişti. 

Ancak Hollanda GP öncesi basın toplantısında konuşan Leclerc, böyle bir anlaşma yapılmadığını doğruladı.

Aksine Leclerc, taraflar arasında herhangi bir kontrat uzatma görüşmesi bile yapılmadığını belirtti.

Monakolu pilot, hem kendisinin hem de Ferrari'nin gelecek planlarından memnun olduğunu ve iki tarafın da önceliğinin araç gelişimi olduğunu belirtti.

Leclerc, "Keşke bu [2+3 yıllık] anlaşmayı yapmış olsaydım çünkü iyi bir anlaşma gibi görünüyor!"

"Ancak yeni bir anlaşma ya da herhangi bir görüşme yok. Bir noktada kesinlikle bu tartışmaları yapacağız."

"Niyetimin açık olduğunu düşünüyorum. Takım açısından durum nasıl bilmiyorum fakat çok bir endişem yok."

"Bana göre bu, şu an için bir öncelik değil. Şimdilik sadece araç üzerinde mümkün olduğunca çok çalışarak geçen yılki seviyemize geri dönmek istiyoruz, ki bu da galibiyet için mücadele etmek anlamına geliyor."

"O zaman neler olacağını göreceğiz. Fakat bir noktada bu tartışmaları yapacağımız kesin." dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari and Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari and Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Leclerc, karşılıklı güvenden ötürü geleceğiyle ilgili herhangi bir endişesi olmadığını ve bundan ötürü de acele etmediğini belirtti.

"Açık konuşmak gerekirse belirli bir son tarih dahi belirlemedim. O kadar da acele etmiyorum."

"Hâlâ bir buçuk yılım var, bu az gibi görünüyor çünkü beş yıllık bir kontratım vardı ve şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Fakat önümüzde epey zaman var.

"Endişeli değilim. Endişeli olsaydım muhtemelen görüşmelere daha erken başlardım. Fakat çok endişeli değilim çünkü her şeyin yolunda gideceğini biliyorum."

"Henüz görüşmeye başlamadık ama bunu yıl sonunda yapmaktan mutluluk duyacağım."

Görüşmelere başlamak için sezon sonuna kadar beklemenin Ferrari ile ortak bir karar olup olmadığı sorusuna Leclerc şu yanıtı verdi: "Aslında bu konuda birbirimizle konuşmuyoruz."

"Ne ben konuşuyorum, ne de onlar. Yani aslında ikimiz de bu şekilde karar verdik ve bence doğru yol da bu."

"Dediğim gibi, acelemiz yok."

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