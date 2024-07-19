Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yaptığı kazadan dolayı üzgün olsa da araçtaki hasarın büyük olmadığını söylüyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari'nin Monakolu pilotu, 2. antrenman seansında kerblere fazla çıkarak spin attı ve bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.

Neredeyse 30 dakikalık pist üstü süresini kaybeden Leclerc, hayal kırıklığını gizlemedi.

Günü yorumlayan Leclerc şöyle dedi: "Geçtiğimiz birkaç hafta sonuna kıyasla daha tutarlı bir gün geçirdik. Aracın şu ana kadar oldukça iyi hissettirdiğini söyleyebilirim."

"Kazaya gelecek olursak, dördüncü virajda biraz genişten döndüm ve kerblere çıkınca aracın kontrolünü kaybettim."

"Neyse ki çok fazla hasara yol açmadı. Fakat seansımın bitmesi için yeterli bir darbeydi."

"Yarın 3. antrenman seansında, kaybettiğimiz pist üstü süresini geri kazanmaya ve mümkün olduğunca çok tur atmaya odaklanacağız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Perez: "Cuma günü hiç bu kadar rahat hissetmemiştim"
Sonraki haber Sainz: "Bu hafta sonu daha iyi olacağız gibi görünüyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Son Haberler

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye