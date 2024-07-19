Leclerc: "Neyse ki araçta çok fazla hasar yok"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, yaptığı kazadan dolayı üzgün olsa da araçtaki hasarın büyük olmadığını söylüyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari'nin Monakolu pilotu, 2. antrenman seansında kerblere fazla çıkarak spin attı ve bariyerlere çarparak aracına hasar verdi.
Neredeyse 30 dakikalık pist üstü süresini kaybeden Leclerc, hayal kırıklığını gizlemedi.
Günü yorumlayan Leclerc şöyle dedi: "Geçtiğimiz birkaç hafta sonuna kıyasla daha tutarlı bir gün geçirdik. Aracın şu ana kadar oldukça iyi hissettirdiğini söyleyebilirim."
"Kazaya gelecek olursak, dördüncü virajda biraz genişten döndüm ve kerblere çıkınca aracın kontrolünü kaybettim."
"Neyse ki çok fazla hasara yol açmadı. Fakat seansımın bitmesi için yeterli bir darbeydi."
"Yarın 3. antrenman seansında, kaybettiğimiz pist üstü süresini geri kazanmaya ve mümkün olduğunca çok tur atmaya odaklanacağız."
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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