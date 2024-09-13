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Formula 1 Azerbaycan GP

Leclerc: "Newey değil, takım önemli"

Charles Leclerc, Adrian Newey'nin Aston Martin'e katılma kararına dair hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Adrian Newey'nin Aston Martin'e transferinin ardından hayal kırıklığı yaşamadığını ve Ferrari'nin her zaman bireyden ziyade bir takım olarak hareket ettiğini vurguladı.

Leclerc, yeni teknik yapının ve takım patronu Frederic Vasseur'ün liderliğinden memnun olduğunu belirtti.

Monakolu pilot şunları söyledi: "Hayal kırıklığı yok çünkü Adrian'la konuşulduğunu biliyorum. O kararını verdi ve biz de bu karara saygı duyuyoruz."

"Sonuçta Ferrari olarak biz her zaman bireylerden ziyade ekibi önemsedik."

"Adrian harika şeyler başardı ancak bizim de harika bir ekibimiz var."

"İleride de çok güçlü bir takımımız olacağına inanıyorum. Yeniden zirveye çıkabileceğiz."

"Fred'in ekibi en iyi duruma getirme çabalarına %200 güveniyorum. Onun vizyonuna tamamen inanıyorum ve destekliyorum. Ferrari'yi daha da ileriye taşımak için sürekli bir gelişim sürecindeyiz ve bu süreçten çok memnunum."

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