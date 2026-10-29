Formula 1 Meksika GP

Leclerc: “Nereye gidersek gidelim asıl favori hâlâ Mercedes”

Charles Leclerc, Meksika GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ferrari hakkında söylenen favori iddialarına ve şampiyona 2.’liği mücadelesine değindi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Eki 2026 20:55

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Meksika Grand Prix’si öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Charles Leclerc, Ferrari’nin bu hafta sonu en hızlı araç olduğuna dair beklentilere katılmadığını net bir dille belirtti. Son yarışlarda potansiyellerini en iyi şekilde sergilediklerini kabul eden Leclerc, Mercedes’in istikrarını koruduğunu, Red Bull’unsa son dönemde çok güçlü bir ivme yakaladığını söyledi.

Özellikle sıralama turlarının üçüncü bölümünde pist sıcaklığı düştüğünde aracı doğru çalışma aralığında tutmakta zorlandıklarını belirten Leclerc, zayıf noktalarını şu sözlerle dile getirdi: "Meksika'da favori olduğumuz fikrine tam olarak katılmıyorum.”

“Nereye gidersek gidelim bence asıl favori hâlâ Mercedes. Red Bull da son dönemde çok ama çok güçlü görünüyor. Bizim paketimiz oldukça güçlü ancak alışıldık ayarlarımızdan biraz bile saptığımızda buna hemen tepki veren son derece hassas bir araca sahibiz.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Özellikle Q3’te pist sıcaklıkları düştüğünde, aracı sürmekte rakiplerimize kıyasla daha çok zorlanıyoruz. Austin’de cuma ve cumartesi gününün en kritik turunda tam olarak bu oldu ve ilk çizgiyi bu yüzden kaybettik.”

“Bu farkında olduğumuz ve çözmeye odaklandığımız bir sorun. Kısa vadede kesin bir çözümümüz var mı emin değilim ama cumartesi günü için her şeyi mükemmel yapmaya çalışacağız."

Pilotlar Şampiyonası'nda ikincilik mücadelesi kızışırken, sıralamada 5. sırada yer alan Leclerc ile 2. sıradaki Russell arasında sadece 9 puanlık bir fark bulunuyor. İkincilik yarışının kendisi için ne kadar kritik olduğu sorulan Monakolu pilot, şampiyona konumundan ziyade yarış galibiyetlerine odaklandığını belirtti.

Sezonu güçlü bir şekilde tamamlamanın yeni sezona geçiş için de kritik olduğunu vurgulayan Leclerc, hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Herkes bilir ki ikincilik üçüncülükten, üçüncülük de dördüncülükten iyidir.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Ancak benim için en çok önemli olan şey şampiyona ikinciliğine saplanıp kalmak değil, her yarışı en iyi seviyede tamamlayıp sezon bitmeden birkaç galibiyet daha elde etmek.”

“Eğer kazanmayı başarırsak ikincilik zaten bu sürecin doğal bir sonucu olarak gelecektir. Sezon sonuna yaklaşırken her zaman yüksek bir grafikle bitirmek önemlidir çünkü işlerin dağıldığı bir hisle sezonu kapatmakla güçlü bitirmek arasında büyük bir psikolojik fark var.”

“Önümüzde çok güçlü rakipler var ve her hafta sonu kazanacak tempoya sahip değiliz ama elimizden gelenin en iyisini yapıp neyin mümkün olduğunu göreceğiz."

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