Leclerc, neler olduğunu anlamak için takımla konuşacak

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Ferrari pilotu Leclerc, pole pozisyonu mücadelesi vermek istiyordu ancak sıralamaların son bölümünde yaptıkları strateji hatası nedeniyle hiç zaman turu atamadı ve 10. sırada kaldı.

Sıralamaların son bölümünde yağmur beklendiği için pilotlar çok hızlı bir şekilde zaman turu atmaya çalıştılar. Yağmur beklentisi olsa da Leclerc haricinde tüm pilotlar, son bölüme kuru zemin lastikleriyle çıkarken Ferrari Leclerc'i geçiş lastikleriyle piste çıkardı.

Diğer pilotlar henüz tam olarak ıslanmamış pistte hızlı turlar atmayı başarırken, Leclerc geçiş lastikleriyle yavaş kaldı ve turun sonunda kuru zemin lastikleri için pite geldi. Ancak sonrasında yaşananlar nedeniyle Leclerc, son bölümde zaman turu atamamış oldu.

Leclerc, "Yağmurun gelmesini bekliyorduk ancak o yağmur hiç gelmedi. Takımla konuşup, gelecekte bu tür şartlarda nasıl daha iyi olabileceğimizi anlamaya çalışacağım ancak şu an için aşırı hayal kırıklığı yaşıyorum. Performansımız ortadaydı."

"Bir fırsatı kaçırmış olduk. Araç hâlâ bizim elimizde ancak artık, açıkçası hafta sonunun kalan kısmında her şeyi iyi yapmamız gerekiyor."

"Geçiş lastiklerine geçme kararını kabul ettim ve sonrasında yağmurun gelmesini bekledik ancak o yağmur asla gelmedi." dedi.