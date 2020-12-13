Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bugün yapılacak Abu Dhabi GP'de son kez Ferrari ile mücadele edecek ve bundan ötürü Ferrari için normalden daha farklı bir hafta sonu oluyor.

Son iki yıldır Vettel'in takım arkadaşı olan Leclerc, bu hafta sonu için büyük oranda beyaz renge sahip bir kask tasarımı seçti. Kask büyük ölçüde Vettel'in tasarımına benziyor.

Leclerc aynı zamanda kaskın üst tarafında "Danke Seb" yazarak Vettel'e teşekkür de etti. Bu durum taraftarlar tarafından övgüyle karşılanırken, Vettel de genç sürücüye teşekkür etti.

Leclerc, dünkü sıralama turlarının ardından neden böyle bir şey yaptığını şu sözlerle açıkladı: "Seb takıma çok şey kattı. Bu, dolaylı yoldan bana da fayda sağlayacak bir şey çünkü takımla uzun vadeli bir kontratım var."

"Her şeyden önemlisi, takıma katıldığım andan itibaren bana mümkün olan en iyi şekilde yaklaştı."

"Elbette aramızda biraz rekabet vardı ama bir insan olarak harika bir adam. Ben de ona saygı duyduğumu bu şekilde göstermek istedim ve bunun onun hoşuna gittiğini biliyorum." dedi.

Vettel bugünkü son yarışına 13. sıradan başlayacak. Leclerc ise aldığı ceza nedeniyle 12. sıradan başlıyor.