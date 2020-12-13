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Formula 1 / Son dakika

Leclerc neden Vettel için özel kaskla yarıştığını açıkladı

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Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020
1/5

Fotoğraf: Charles Leclerc

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020
2/5

Fotoğraf: Charles Leclerc

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020
3/5

Fotoğraf: Charles Leclerc

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari for the last race of 2020
4/5

Fotoğraf: Charles Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
5/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sebastian Vettel
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Charles Leclerc, Ferrari Formula 1'den ayrılan takım arkadaşı Sebastian Vettel'in "harika bir insan" olduğunu ve takımdan ayrılışı onuruna, kendisi için özel bir kask tasarımı seçtiğini söyledi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bugün yapılacak Abu Dhabi GP'de son kez Ferrari ile mücadele edecek ve bundan ötürü Ferrari için normalden daha farklı bir hafta sonu oluyor.

Son iki yıldır Vettel'in takım arkadaşı olan Leclerc, bu hafta sonu için büyük oranda beyaz renge sahip bir kask tasarımı seçti. Kask büyük ölçüde Vettel'in tasarımına benziyor.

Leclerc aynı zamanda kaskın üst tarafında "Danke Seb" yazarak Vettel'e teşekkür de etti. Bu durum taraftarlar tarafından övgüyle karşılanırken, Vettel de genç sürücüye teşekkür etti.

Leclerc, dünkü sıralama turlarının ardından neden böyle bir şey yaptığını şu sözlerle açıkladı: "Seb takıma çok şey kattı. Bu, dolaylı yoldan bana da fayda sağlayacak bir şey çünkü takımla uzun vadeli bir kontratım var."

"Her şeyden önemlisi, takıma katıldığım andan itibaren bana mümkün olan en iyi şekilde yaklaştı."

"Elbette aramızda biraz rekabet vardı ama bir insan olarak harika bir adam. Ben de ona saygı duyduğumu bu şekilde göstermek istedim ve bunun onun hoşuna gittiğini biliyorum." dedi.

Vettel bugünkü son yarışına 13. sıradan başlayacak. Leclerc ise aldığı ceza nedeniyle 12. sıradan başlıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Alex Kalinauckas

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