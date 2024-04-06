Leclerc: "Neden geride kaldığımıza dair bir cevabım yok"
Charles Leclerc, Japonya Grand Prix'si sıralama turlarında iyi bir iş çıkaramadıklarını dile getirirken; bunun sebebini anlayamadığını da ekledi.
Simon Galloway / Motorsport Images
Bir önceki yarış olan Avustralya Grand Prix'sinde podyumun 1. ve 2. basamaklarında yer alan Ferrari, Suzuka'ya güçlü bir şekilde gelmeyi bekliyordu.
Ancak durum, en azından Leclerc açısından beklendiği gibi gelişmedi. Monakolu pilot sıralama turlarında geride kalarak 8. sırayı elde etti.
Seansta yaşadığı tempo kaybının sebepleri sorulduğunda Leclerc, şu şekilde konuştu: "Her şey yolundaydı, denge çok da kötü değildi."
"Normal şartlarda böyle bir turun sonunda kendi kendime 'Tamam, bu oldukça iyi bir tur' dedim. Böyle bir durumda iyi bir tur zamanı görürsünüz ama ben tabelaya bakıp neredeyse 1 saniye geride olduğumu gördüm. Bu yüzden bunu incelememiz gerekiyor."
"Bugün pek çok farklı şey denedim ama hiçbiri işe yaramadı. Neden bu kadar geride kaldığımıza dair bir cevabım yok."
"Olumlu olan şey, yarış hızımızın biraz daha güçlü görünmesi. Geçiş yapmak için elimden geleni yapacağım ancak böyle bir pistte sıralama pozisyonu son derece önemli ve bugün iyi bir iş çıkaramadık."
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