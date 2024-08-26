Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımın pazar günü bu kadar hızlı olmasına kendisinin de şaşırdığını söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilen yarışta harika bir yükselişle üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.
Performansı sorulduğunda Leclerc şöyle dedi: "Dün neden 0.9 saniye gerideyken bugün birdenbire hızlandığımızı anlamak zor çünkü araç tamamen aynı."
"Dünun aksine bugün çok hızlıydık ve bunu anlamamız gerekiyor. Her zaman başarısız performansların nedenlerini analiz ederiz fakat her şey beklenmedik şekilde ortaya çıktığında bunu çözmemiz gerekir."
"Şu anda bunun için herhangi bir açıklamamız olduğunu sanmıyorum. Bence bu harika bir sonuç."
"Podyuma çıktığım için şaşkın ve mutluyum. Şimdi nasıl bu tarz performansları saha sık sergileyebileceğimizi anlamamız gerekiyor."
Sonraki yarışlardan ne beklediği sorusuna Leclerc, "Açıkçası ben de bilmiyorum. Bu soruyu bana Cumartesi günü sormuş olsaydınız, zor geçeceğini söylerdim."
"Fakat Pazar günü her şey çok daha iyi gitti. Eğer aracımızda neler olduğunu anlamak mümkünse, o zaman gelecek hakkında iyimserim. Ancak şu ana kadar böyle bir anlayışa sahip değiliz."
"Aracın temel sorunlarını bulmak adına çok sayıda deney yaptığımız üç ya da dört yarışı geride bıraktık. Çok yakında yeni güncellemeler getireceğiz. Bunu şimdiden söyleyebilirim çünkü Frederic bunları Monza'da deneyeceğimizi söyledi. Umarım bu aradaki farkı kapatmamıza yardımcı olur."
"Aracı güncellemeden önce kayıpları en aza indirmek istedik ve bu yarışta altıncılığı hedefledik. Fakat üç ya da dört tur sonra aracın hızlı olduğu ortaya çıktı. Sonunda yarışı üçüncü bitirerek bizim için önemli puanlar kazandım."
"Şimdi umuyorum ki güncellemeler ileriye doğru bir adım daha atmamıza yardımcı olur." cevabını verdi.
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ferrari, Monza güncellemesini doğruladı
Bottas'a göre Hollanda GP, Sauber'in bu yılki "en kötü" yarışıydı
Sainz: "Gelecek için Ferrari'ye dönüşe kapıyı kapatmıyorum"
Williams: "Sezonun kalan kısmında puan almak için Sargeant'la yollarımızı ayırmalıydık"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar