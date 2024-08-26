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Formula 1 Hollanda GP

Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, takımın pazar günü bu kadar hızlı olmasına kendisinin de şaşırdığını söyledi.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilen yarışta harika bir yükselişle üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti.

Performansı sorulduğunda Leclerc şöyle dedi: "Dün neden 0.9 saniye gerideyken bugün birdenbire hızlandığımızı anlamak zor çünkü araç tamamen aynı."

"Dünun aksine bugün çok hızlıydık ve bunu anlamamız gerekiyor. Her zaman başarısız performansların nedenlerini analiz ederiz fakat her şey beklenmedik şekilde ortaya çıktığında bunu çözmemiz gerekir."

"Şu anda bunun için herhangi bir açıklamamız olduğunu sanmıyorum. Bence bu harika bir sonuç."

"Podyuma çıktığım için şaşkın ve mutluyum. Şimdi nasıl bu tarz performansları saha sık sergileyebileceğimizi anlamamız gerekiyor."

Sonraki yarışlardan ne beklediği sorusuna Leclerc, "Açıkçası ben de bilmiyorum. Bu soruyu bana Cumartesi günü sormuş olsaydınız, zor geçeceğini söylerdim."

"Fakat Pazar günü her şey çok daha iyi gitti. Eğer aracımızda neler olduğunu anlamak mümkünse, o zaman gelecek hakkında iyimserim. Ancak şu ana kadar böyle bir anlayışa sahip değiliz." 

"Aracın temel sorunlarını bulmak adına çok sayıda deney yaptığımız üç ya da dört yarışı geride bıraktık. Çok yakında yeni güncellemeler getireceğiz. Bunu şimdiden söyleyebilirim çünkü Frederic bunları Monza'da deneyeceğimizi söyledi. Umarım bu aradaki farkı kapatmamıza yardımcı olur."

"Aracı güncellemeden önce kayıpları en aza indirmek istedik ve bu yarışta altıncılığı hedefledik. Fakat üç ya da dört tur sonra aracın hızlı olduğu ortaya çıktı. Sonunda yarışı üçüncü bitirerek bizim için önemli puanlar kazandım."

"Şimdi umuyorum ki güncellemeler ileriye doğru bir adım daha atmamıza yardımcı olur." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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