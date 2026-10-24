Formula 1

Leclerc: “Ne yazık ki yine olmadı”

ABD GP sıralama turlarında 4. sırayı alan Charles Leclerc, Q3 seansında lastiklerden istedikleri verimi alamadıklarını belirtti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 24 Eki 2026 22:31

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Austin’deki sıralama turlarının ilk bölümlerinde güçlü bir tempo sergileyen Ferrari pilotu Charles Leclerc, Q3 seansında aradığı ritmi bulamayarak 4. sırayı elde etti. Monakolu pilot, tempo kaybının sebebini pist sıcaklığının düşmesine ve buna bağlı olarak lastik yönetiminin zorlaşmasına bağladı.

Yarışta galibiyet hedefini koruduğunu belirten Leclerc, 1. virajdaki fırsatlara dikkat çekerek seans sonrasında şu açıklamaları yaptı: "Tempo kaybınızın nedeni biraz daha farklı. Rakiplerimizin Q2’den Q3’e geçerken ayar değişikliği yaptığını sanmıyorum. Bizim kaybımız tamamen lastiklerden kaynaklandı.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images

“Hızlı tura hazırlanırken inanılmaz derecede zorlandım. Q3’te hava biraz daha bulutlandı ve pist sıcaklığı bir-iki derece düştü. Bu durum bizim için gece ile gündüz kadar büyük bir fark yarattı.”

“Daha hazırlık turundan itibaren çok büyük zorluklar yaşayacağımı hissettim. Bunun Q3’te yaşanmış olması büyük talihsizlik oldu çünkü ön grupta mücadele edecek tempoya kesinlikle sahip olduğumuza inanıyordum ama ne yazık ki bugün yine olmadı.”

“Yine de yarın yarışı kazanabiliriz. Burada en son 4. sıradan başladığımda yarışı kazanmıştım, umarım yarın da aynısını tekrarlayabiliriz.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

“İhtiyacımız olan tek şey iyi bir start ve sonrasında aracı doğru konumlandırıp elimizden geleni yapmak.”

“Çok geniş bir girişe sahip olan 1. virajda birçok farklı senaryo yaşanabilir. Eğer doğru seçimleri yaparsak diğer tüm pistlere kıyasla çok daha büyük bir avantaj elde edebiliriz.”

“Bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen: "Q3'te beklediğim performansı gösteremedim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Antonelli: “Yarış hiç kolay olmayacak”



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



14 dk



Antonelli: “Yarış hiç kolay olmayacak”





Hadjar: “Pole pozisyonunu alma şansımız vardı”



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



18 dk



Hadjar: “Pole pozisyonunu alma şansımız vardı”





2026 ABD GP sıralama: Antonelli pole’de, Verstappen 2., Hadjar 3. sırada!



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



26 dk



2026 ABD GP sıralama: Antonelli pole’de, Verstappen 2., Hadjar 3. sırada!

Son Haberler





Leclerc: “Ne yazık ki yine olmadı”



Formula 1



F1 Formula 1 2 dk



Leclerc: “Ne yazık ki yine olmadı”





Verstappen: "Q3'te beklediğim performansı gösteremedim"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



13 dk



Verstappen: "Q3'te beklediğim performansı gösteremedim"





Antonelli: “Yarış hiç kolay olmayacak”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



14 dk



Antonelli: “Yarış hiç kolay olmayacak”





Hadjar: “Pole pozisyonunu alma şansımız vardı”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



18 dk



Hadjar: “Pole pozisyonunu alma şansımız vardı”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol