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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ne olduğunu bilmiyorum"

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Leclerc: "Ne olduğunu bilmiyorum"
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 15:34

Charles Leclerc, sıralama turlarındaki son zaman turunu atamamasına sebep olan şeyin ne olduğunu bilmediğini söyledi.

Charles Leclerc, son bölümdeki ilk turların ardından dördüncü sıradaydı ve son zaman turuna başlamadan önce damalı bayrak sallandı. Bundan ötürü de Leclerc, yeni yumuşak lastikle son bir zaman turu kaydedemedi.

Son zaman turuna başlamadan önce Leclerc'in önünde Sebastian Vettel vardı. Vettel'in önünde ise Alex Albon yer alıyordu. Vettel ve Albon tura başladılar ancak Leclerc o kadar şanslı değildi.

Yarışa Valtteri Bottas'ın cezasıyla üçüncü başlayacak Leclerc, "Doğruyu söylemek gerekirse nasıl böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Gerçekten üzüntü verici çünkü üçüncü sıra için savaşabilirdim. Fark çok azdı. İlk denememden memnundum ve ikincisini atamamak yazık oldu."

"Gerçekten böyle bir şeyin neden olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ama hayat böyle... Bazen bu olabiliyor. Belki şans yanımız değildi, belki de daha iyi yapabilirdik. Takım, bunun tekrar yaşanmaması için her şeyi analiz edecek. Bunun gerçekleşmesi şanssızlık." dedi.

Leclerc buna rağmen zafer istiyor.

"Başlangıçta yarış için yumuşak lastiği düşündük ve turumu yumuşak lastikle attım. Sonra araçta kendimi rahat hissettiğimi fark ettim. Orta lastiğin denemeye değer olduğunu düşündüm ve ona geçtim. Gerçekten mutluyum."

"Zaferin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de başlangıçtan itibaren her şeyimi vereceğim. Şampiyonada üçüncü olmak istiyorum ve bunun için kazanmak zorundayız. Yarın her şeyimi vereceğim."

"Orta lastikle başlıyoruz ama sert lastikte iyi bir tempomuz var. Orta lastikle durumu çok bilmiyorum ama kendime güveniyorum. İyi bir başlangıç yaparsak her şey mümkün olacak."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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