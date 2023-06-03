Leclerc: "Ne olduğunu bilmiyorum fakat araçta bir problem var"

Charles Leclerc, sıralama turlarında aracın arka tarafıyla ilgili problemler yaşadı ve sonunda ancak 19. en iyi zamanı yapabildi.

Sıralama turlarının ilk bölümünde havlu atan Leclerc, pazar günü geçişin zor olduğu pistte ilk ona geri dönmek için çaba gösterecek.

Seansın ardından konuşan Leclerc henüz neler olduğuna dair bir cevabı olmadığını söyledi.

Monakolu pilot, "Henüz neler olduğuna dair benim de bir cevabım yok."

"Şimdilik söyleyebileceğim tek şey, sol virajlarda sürüş yapmanın pek de mümkün olmadığı...."

"Sağ virajlardaki hissiyat nispeten sabahki gibiydi. Ancak sol virajlarda analiz etmemiz ve anlamamız gereken şeyler var." dedi.

Leclerc sorunun arka tarafta mı olduğu sorusuna, "Evet, arka lastiklerdeydi."

"İlk denememde bunun lastiklerden kaynaklandığını düşünmüştüm. Fakat sonra ikinci sete geçtik ve hissiyat yine aynıydı."

"Sol virajlarda arka lastikler hiç yol tutmuyordu. Şimdi aracı iyice kontrol edeceğiz ve her şey yolundaysa çok şaşıracağım."

"Çok fazla zorluk yaşadım ve hatta ilk kırmızı bayrak sırasında neredeyse kaza yapıyordum. Sol virajda çakıllara girdim ve bu çok garipti. Bu yüzden aracı kontrol etmemiz gerekecek."

"Bu sabahki zorlu koşullarda bile aracı gerçekten iyi hissediyordum. Yani bir sorun olduğuna eminim." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images