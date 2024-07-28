Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonundan başladığı yarışta Lewis Hamilton'la bir süre benzer tempo tuttursa da, sonunda George Russell ve Oscar Piastri'nin de gerisinde dördüncü oldu.

Yarışın ardından konuşan Leclerc şöyle dedi: "Bence olan şey çok basit. Yeterince hızlı değildik. Bugün en hızlı dördüncü araç olduğumuzu hissettim."

"McLaren ve Red Bull'u zaten bekliyorduk fakat Mercedes de beklenenden daha hızlıydı. Normal bir yarışta, böyle bir pistte onları arkada tutmak çok zor."

"Max ve Lando'yu yarışın sonunda geride tutma konusunda iyi bir iş çıkardık ama bugün için umabileceğimiz en iyi sonuç dördüncülüktü."

Mücadelede bu kadar kalmasını olumlu görüp görmediği sorusuna Leclerc, "Bence değil. Önümüzde bir Red Bull olsaydı, bence olumlu bir hafta sonu olurdu fakat onlarla eşit olduğumuzu düşündüğümüz Mercedes vardı ve bize karşı üstünlük kuruyorlardı. Bu yüzden bu sonucu olumlu bir sonuç olarak görmüyorum."

"Strateji açısından hata yaptığımızı düşünmüyorum. Sadece bugün saf hızın yeterince iyi olmadığını hissettim. Böyle olduğunda, ne yaparsanız yapın stratejiyle her zaman yer kaybedersiniz ve biz yeterince hızlı değiliz." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Neden bu kadar mutsuz olduğu sorusuna Leclerc, "Sanırım bugün iki McLaren ve bir Red Bull'un ardında en iyi sonucun dördüncülük olacağını düşünüyordum."

"Beni bugün mutlu etmeyen şey, önümüzde iki Mercedes ve bir McLaren olması. Oysa biz Mercedes ile eşit olduğumuzu düşünüyorduk. Bu yüzden beklediğimizden daha kötü diyorum." cevabını verdi.

Zıplama tarafında ne olduğu sorusuna Leclerc, "Yarışın sonunda daha fazla zıplama vardı, bu yüzden yüksek hızda daha fazla zorlandığımızı söyleyebilirim. Yani son bölümde biraz daha fazlaydı fakat çılgınca değildi." dedi.

Verstappen'in kazanamamasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Leclerc, "Dün herkes 'Evet, Max kazanacak” diyordu."

"Şahsen McLaren'in bu hafta sonu için büyük bir hız avantajına sahip olduğunu düşünüyordum, ancak bugün bunu biraz bunun daha az olduğunu gördüm."

"Yine de Red Bull ve Mercedes ile birlikte bugün de en hızlısı onlardı."

"Herkesin birbirine bu kadar yakın olduğunu görmek güzel. Ne yazık ki en hızlı dördüncü takımız ve ilk üç sürekli değişiyor."

"Fakat biz sürekli onların gerisindeyiz. Bu yüzden daha fazla hıza ihtiyacımız var."