Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"

Ferrari pilotu, yarış boyunca orta gruptaydı ancak bitime yaklaşık 30 tur kala son viraj öncesinde spin attı.

Tekrarlarda aracın kendiliğinden kapandığı ve Monakolu pilotun bundan ötürü spin attığı görülebiliyordu.

Leclerc sonrasında aracı çalıştırdı ve aslında temposu kötü değildi. Fakat pite geldi ve yarışı bıraktı.

Leclerc olayı şöyle yorumladı: "Bir noktada her şey kapandı, şikana geldim ve motor kapandı. Ekrandaki her şey gitti. Bundan ötürü de arka lastiklerim tamamen kilitlendi ve arka tarafı kaybettim. Bu noktada aracı tekrar çalıştırmaya çalıştım, ama yapamadım."

"Araç tekrar çalışmadığı için, emniyet kemerlerimi çözdüm, ama ne yazık ki araç tekrar çalıştı, ama zaten 20. sıradaydım. Yarış benim için çoktan bitmişti. Maalesef durum bu. Neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor."

"Aslında sorun yaşamasak altıncı veya yedinci olabilirdik. Özellikle yumuşak lastikte hızlıydık. Orta lastiğe geçince trafikte sıkışıp kaldık."

Leclerc, performanslarıyla ilgili gerçek tabloyu bu hafta sonu gördüklerini düşünüyor.

"Bu tablonun, aslında son yarışlardaki görüntü olduğunu düşünüyorum. İster aero olsun, isterse de motor olsun maalesef yeterince güçlü değiliz."

"Barcelona gibi bir pistte genel paketimizin yeterince güçlü olmadığını gördük. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."