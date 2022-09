Leclerc: "Monza'daki sorun strateji değil, yeterli hıza sahip olmamaktı"

Ferrari, Monza'da son yarışlarda olduğu gibi tempo olarak Max Verstappen'in Red Bull'unun gerisinde kaldı.

Yine de Charles Leclerc ikinci olarak hasarı minimuma indirmeyi başardı.

Hafta sonuyla ilgili konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Monza'da podyuma çıkmak inanılmaz bir duygu! Elbette pole pozisyonundan başladığım için kazanmak istiyordum ama yapamadım. Benim günüm olmasa da bu podyum her şeyi güzelleştiriyor."

"Bu pist için beklentilerimizin çok yüksek olmadığını düşünürsek, hızımız iyiydi. Antrenman seanslarında pole pozisyonu için çok çalıştık ve bunu başarabilmek bizim için güzel bir sürpriz oldu."

"Bazı olumlu ilerlemeler kaydettik ve bu hafta sonu daha rekabetçiydik."

"Artık Singapur'a odaklanıyorum ve orası için sabırsızlanıyorum."



Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme

