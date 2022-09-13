Leclerc: "Monza'daki sorun strateji değil, yeterli hıza sahip olmamaktı"

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Ferrari, Monza'da son yarışlarda olduğu gibi tempo olarak Max Verstappen'in Red Bull'unun gerisinde kaldı.

Yine de Charles Leclerc ikinci olarak hasarı minimuma indirmeyi başardı.

Hafta sonuyla ilgili konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Monza'da podyuma çıkmak inanılmaz bir duygu! Elbette pole pozisyonundan başladığım için kazanmak istiyordum ama yapamadım. Benim günüm olmasa da bu podyum her şeyi güzelleştiriyor."

"Bu pist için beklentilerimizin çok yüksek olmadığını düşünürsek, hızımız iyiydi. Antrenman seanslarında pole pozisyonu için çok çalıştık ve bunu başarabilmek bizim için güzel bir sürpriz oldu."

"Bazı olumlu ilerlemeler kaydettik ve bu hafta sonu daha rekabetçiydik."

"Artık Singapur'a odaklanıyorum ve orası için sabırsızlanıyorum."



Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, celebrates with his team in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc ilk bölümde sanal güvenlik aracı çıkınca Max Verstappen'in aksine pite girmeyi tercih etti. Bazıları bunu bir hata olarak görüyor.

Bu konuda Leclerc, "Sanal güvenlik aracı çıktığı zaman, hepimizin pit stop konusunda şüphesi vardı. Fakat ben pite girmeseydim Max bunu yapabilirdi."

"Ne yazık ki iyi gitmedi. Sanal güvenlik aracı modu bittiği esnada pit yolundaydım, bu yüzden tam olarak faydalanamadık. O andan itibaren de zaten bir adım geriye düştük."

"Yine de yarışın geneline bakarsanız, tempo olarak son zamanlara kıyasla daha iyiydi ve bu durum gelecek için umut veriyor."

"Spa'daki yarış, bizi gerçekten endişelendirdi çünkü sıralama turlarında ve yarış temposunda Red Bull'un ciddi şekilde gerisinde kaldık."

"Bu hafta sonu antrenmanlarda çeşitli çözümler denedik ve daha fazlasını yapabildik. Cumartesi günü hiç beklememize rağmen pole pozisyonu için mücadele ettik ve yarışta hızımız çok daha iyiydi."

"Bu pist aracımız için pek uygun değil ancak genel olarak pozitif bir hafta sonu oldu." dedi.

Leclerc, takımının stratejik anlamda hata yaptığına inanmıyor.

"Sezon boyunca hatalarımız oldu ve bunlardan kurtulmamız gerektiği açık. Ancak sanal güvenlik aracı arkasında lastik değiştirme kararının yanlış olduğunu düşünmüyorum."

"Evet, böyle bir kararı sadece biz aldık. Ancak hiç kimse bu modun ne zaman biteceğini önceden bilemezdi. Eğer pite girmeseydim, Max pite girecekti ve o da aynı sorunu yaşayacaktı."

"Ortada suçlanacak kimse yok. Sadece biraz kötü şans var hepsi bu."

"Asıl sorun yeterli hıza sahip olmamamızdı."