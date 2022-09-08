Leclerc: “Monza’da Red Bull’un daha güçlü olmasını bekliyoruz, Ferrari için zor olacak”

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Ferrari, sezonun ilk bölümünde Red Bull’la başabaş gitse de yaz arası sonrasında Milton Keynes merkezli takımın ve özellikle de şampiyona lideri Max Verstappen’in oldukça gerisinde kaldı.

Verstappen yüksek hızlı bir pist olan Spa’da hafta sonunu domine ederken Ferrari’ye daha uygun olan Zandvoort’ta da galibiyeti alan isim oldu. Leclerc, Monza’nın maksimum hıza odaklı bir pist olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu hafta sonu İtalya Grand Prix’sinin Spa’daki yarışın bir tekrarı olabileceğini düşünüyor.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Leclerc, "Bence zor bir hafta sonu olacak, en azından kağıt üzerinde zor bir hafta sonu olacak gibi gözüküyor."

"Red Bull'un daha güçlü olmasını bekliyoruz. Pist özellikleri araçlarımıza tam olarak uymuyor."

"Ancak yine de bu yıl bazı iyi ve kötü sürprizler yaşadık, bu yüzden umarım bu iyi olanlardan biridir ve beklediğimize kıyasla daha iyi performans gösteririz." ifadelerini kullandı.

Leclerc, Ferrari'nin düzlük hızındaki eksikliğini motor gücü veya aerodinamik verimlilikteki bir farka bağlı olup olmadığını "bilmenin zor" olduğunu söylerken Ferrari'nin Monza'nın düşük ve orta hızlı virajlarda kazanacağı zamanın uzun düzlüklerde kaybedeceği zamanı telafi etmeye yetmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Monakolu pilot, "Özellikle Red Bull'a kıyasla tüm yıl boyunca biraz daha tutarlı oldukları için, düzlüklerde daha yavaş olduğumuzu düşünüyorum."

"Bu yılki ana güçleri düzlük hızı. Virajlarda biraz daha hızlı görünüyoruz ama buradaki gibi pistlerde, düzlüklerde sahip oldukları avantajı yakalamak için yeterli değil."

"Red Bull ile karşılaştırıldığında bu hafta sonu böyle olacağını düşünüyorum. Öte yandan bu hafta sonu Mercedes için tahminlerde bulunmak zor, pek çok iniş çıkışlar yaşadılar." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 1 / 1 Fotoğraf: Ferrari