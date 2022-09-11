Leclerc, Monza'da kazanmak için 2019'daki deneyimine güvenmiyor

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Monakolu pilot, dün gerçekleştirilen sıralamalarda kariyerinin 17., bu sezonki ise 8. pole pozisyonunu kazanarak 2004'te Michael Schumacher'in sahip olduğu istatistiğe ortak oldu.

Leclerc, sıralamalarda en yakın rakibi Max Verstappen'in 0.145 sn önünde pole pozisyonunu kazandı ancak Verstappen, motor değişikliği nedeniyle 5 sıra cezası aldığı için yarışa 7. sıradan başlayacak.

Ferrari pilotu, 2019'da F1'deki ilk galibiyetini kazanmasından sadece bir hafta sonra Monza'da duygusal bir zafer kazanmayı başarmıştı.

2022 Avusturya GP'den bu yana kazanamayan Leclerc, 109 puan gerisinde bulunduğu şampiyona lideri Verstappen karşısında en azından şampiyonluk umutlarını devam ettirmek istiyorsa yarışı kazanmak zorunda.

Leclerc, 2019'da Monza'da aldığı galibiyetin kendisine yardımcı olmayacağını ancak gereken çalışmayı yapacağını söyledi.

Leclerc, "2019'daki galibiyetimden ziyade 2019'dan bu yana kazanmış olduğum deneyim bana yardımcı olacak."

"O dönemde çok, çok farklı bir pilottum ve o dönemde yarışlarda çok fazla zorlanıyordum. Şimdi ise daha iyi durumdayım."

"2019'da yarışlara girerken kendimden emin değildim. Bu sene daha iyiyim ve dürüst olmam gerekirse, dolu depodaki hislerim gerçekten iyiydi."

"Kazanmak kolay olmayacak çünkü Max aşırı hızlı olacak ve yarış içerisinde yükselecek ancak bu işi yapabileceğimizden eminim." dedi.

Leclerc, pole pozisyonunu kazanmalarının harika hissettirdiğini ve son dönemde yaşadıkları sıkıntıların ardından bunun büyük bir sürpriz olduğunu ekledi.

Ferrari, şirketin kuruluşunun 75. yılını kutlama çalışmaları kapsamında bu hafta sonu sarı renk içeren bir tasarım kullanıyor.