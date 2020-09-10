Leclerc, Monza kazasının ardından iyi durumda

Monakolu sürücü geçen hafta sonu Monza'da gerçekleştirilen yarışta Parabolica virajında kaza yaptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Çakıllara taşmasının ardından aracının kontrolünü kaybedip lastik bariyerlere çarpan genç sürücü, araçtan kendi başına indi ancak kazanın etkisi oldukça büyüktü.

Leclerc, kazadan sonra başının ağrıdığını söylüyordu ve yarıştan bir gün sonra ciddi bir şeyi olup olmadığını kontrol etmek adına doktorlar tarafından muayene edildi ve testler tamamen temiz çıktı.

"Kendimi iyi hissediyorum. Pazartesi günü bazı tıbbi kontrollerden geçtim ama her şey yolunda."

"Kazadan sonra biraz sırt ağrım vardı, ama pazartesiden bu yana gayet iyiyim."

Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Ferrari Fotoğraf: Ferrari Ferrari SF1000 of Sebastian Vettel Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Leclerc, Mugello yarışının performans anlamında daha iyi olmasını umuyor.

"Performans açısından son iki hafta sonundan daha iyi olabileceğini hissediyorum. Umarım yarın, düşündüklerim doğrulanır, ama biraz daha olumlu olmalı ve nasıl gideceğini görmeliyiz."

"Fiziksel açıdan bakarsak, birkaç ay önce burada bir çekim günü yaptık ve böyle bir pistte -tekrar sürüş yapmaya başlamak- boyun kasları için oldukça zordu. Ama o zamandan beri oldukça fazla yarış yaptığımız için durum iyi olmalı."

Vettel ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu yaşanan fren sorunuyla alakalı şöyle dedi: "Soruşturma devam ediyor. Sanırım neyin yanlış gittiğini anladık. Açıkçası frenler ısındı, özellikle arka frenler için durum kötüydü ve bir noktada arka frenler patladı."

"Frenlerin tamamen bittiği noktaya kadar durumu takip ediyorduk. Tabii ki bu duruma biraz şaşırdık. Ama evet, bence bu konuda daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Frenlerin neden patladığını ve neden ısındığını anlamalıyız."