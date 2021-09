Leclerc: "Monza, bizim için kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak"

Ferrari, 2019'dan beri düzlüklerde zorlanıyor. Bu durum, takımın kendi evi olan Monza'da çok zorlanmasına neden oluyor.

Geçen seneki yarışta Ferrari, hem sıralamalarda hem de yarışta hayal kırıklığı yaşamıştı. Takım her ne kadar bu sene daha iyi performans sergiliyor olsa da yine de bu konudaki eksikliğini tam olarak giderebilmiş değil.

Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Leclerc, yarış için heyecanlı olduğunu söyledi ancak bu yarışın en zorlu yarışlardan birisi olacağını kabul etti.

Leclerc, "Çok heyecanlıyım. Ferrari pilotu olarak buraya gelmek her zaman çok özeldir, bu yüzden gerçekten sabırsızlanıyorum. Dün Milan'daydım, bir gün önce ise fabrikada. Daha şimdiden, yarışa hazırlanırken desteği hissediyorsunuz."

"Yarış için sabırsızlanıyorum ancak bizim için pek kolay bir hafta sonu olmayacak. Burası bu sene kağıt üstünde en zorlu pistlerden birisi olacak ancak her şeyi deneyeceğiz." dedi.

Leclerc, İtalya'daki tifosi sayesinde ülkedeyken Ferrari pilotu olduğunu her zamandan daha çok hissettiğini belirtti.

Leclerc, "Muhtemelen dünyadaki her yerden daha çok burada hissediyorum. Ferrari olarak gittiğimiz her yerde destek alıyoruz ve bunu hissediyoruz ancak İtalya'ya geldiğinizde her şey çok farklı oluyor. Burada aldığımız destek, dünyadaki hiçbir yer ile kıyaslanmaz. Bu sabah otelden ayrılırken dahi yüzlerce insan bizim için bekliyordu. Bunu görmek ve bu desteği hissetmek güzel. Kesinlikle çok özel bir şey." dedi.