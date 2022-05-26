Leclerc: "Monako'nun olmadığı F1, benim için F1 değil"

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Yarışın takvimden çıkarılma olasılığı son haftaların ana tartışma konularından birisiydi ve bazı kaynaklar, Monako'nun 2023 yılında Formula 1'in bir parçası olmayabileceğini öne sürüyorlar.

Monako, Bernie Ecclestone döneminde kararlaştırılan cömert bir ev sahipliği yapma ücretiyle uzun yıllardır Formula 1'e ev sahipliği yapıyor.

Ancak Liberty Media, takvime katılmak için milyonlarca dolar ödemeye istekli olan onlarca aday olduğu için, Monako'ya karşı herhangi bir garanti vermiyor ya da Monako'nun takvimdeki yeri eskisi kadar sağlam görünmüyor.

Ayrıca Monako, uzun yıllardır pistin çevresini, bazıları Formula 1'in ana sponsorlarıyla çatışan kişisel sponsorlarıyla doldurma hakkına da sahip. Bir bakıma pistte, F1'in kişisel partnerlerinin de ötesinde sponsorlar yer alıyor.

Bunlar arasında Monako GP'nin resmi saat markası olan Tag Heuer de var, ki bu marka F1'in resmi partneri olan Rolex'in doğrudan rakibi konumunda yer alıyor.

Ayrıca F1 şimdi yarışları bölgelere ayırmak ve grup halinde yarış düzenlemek istiyor. Bundan ötürü Miami ve Monako'nun arka arkaya yapılma ihtimali var. Eğer durum böyle olursa, Monako'nun Mayıs ayındaki geleneksel yeri tehlike altında olacak.

Tüm bunlar ışığında F1, Automobile Club de Monaco'yu daha iyi bir anlaşma yapma konusunda baskı altında bırakıyor gibi görünüyor.

Bu hafta sonu kendi ülkesi Monako'da ilk zaferini almayı hedefleyen Leclerc, yarışın takvimde kalması gerektiğinde ısrar ediyor.

Leclerc şöyle dedi: "Olası bir ayrılık bence şu anda her iki taraf için de kötü bir hamle olur. 2020'deki COVID problemleri dışında Monako'yu Formula 1'siz hiç görmedim."

"Benim için Monako'suz bir F1 de F1 değil. Bence Formula 1'in bir tarihi var, Silverstone, Monza ve Monako gibi tarihi pistleri var ve bence takvimde kalmalılar."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ticari sorunlar bir kenara, Monako'ya yönelik yapılan eleştiriler arasında son yıllarda giderek daha da artan geçiş sorunları yer alıyor.

Pist düzenini değiştirme olasılıkları sorulduğunda Leclerc, bunu yapmanın zor olacağını kabul ediyor.

"Bazen ben de geçişlerin artırılıp artırılamayacağını düşünüyorum fakat -ne kadar mümkün- bilmiyorum, belki tünelden önce sola gidebilir ve orada büyük bir düzlük oluşturabiliriz. Fakat bunu yapmak ne kadar mümkün?"

"Bunu yapabileceğimizden pek emin değilim. Elbette geçiş yapmak zor ama biz sürücülerin sevdiği şey, sıralama turlarında aracı sınırlara kadar zorlayabilmek ve bunun getirdiği his."

"Monako'da yaşadığımız adrenalini hissettiğimiz ikinci bir pist daha yok ve benim için burası F1 tarihinin bir parçası. Bu yüzden de F1'de kalması gerekiyor."