Leclerc: "Monako'daki kadar hızlı olmayacağız"

Lewis Hamilton-Max Verstappen kazasının ardından ilk turda liderliği eline geçiren ve özellikle ilk bölümde yaşadığı motor arızasına rağmen Mercedes'le aynı tempoya sahip olan Leclerc, galibiyeti bitime birkaç tur kala elinden kaçırmıştı.

Galibiyeti yarışın bitimine birkaç tur kala kaybeden Leclerc, her ne kadar iyi bir yarış çıkarsa ve podyuma çıksa da galibiyeti kaçırdığından dolayı çok da mutlu olamamıştı.

Yarışın üzerinden 2 hafta geçmesinin ardından yarışla alakalı neler düşündüğü hakkında konuşan Leclerc, "O kadar da üzerinde düşünmüyorum. Buraya odaklanmaya yeni başladım, yaşananları unutmaya çalışıyorum."

"Elbette galibiyet çok yakın olduğundan sinir bozucuydu ve galibiyeti bitime bu kadar az kala kaybetmek canınızı yakıyor. Ancak diğer bir taraftan da birçok olumlu şey yaşandı."

"Özellikle ilk bölümde Mercedes'in temposuna ayak uydurduk. İkinci bölümde ise daha çok beklediğimiz seviyedeydik. Ancak genel olarak, bizim için çok ama çok pozitif bir hafta sonuydu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, in Parc Ferme Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hungaroring pistine "duvarsız Monako" da denmekte ve bu pist, mekanik yol tutuşunun önemli olduğu bir pist. Ferrari, bu sezon mekanik yol tutuşu alanında belki de lider.

Monako'da ve Bakü'nün 2. sektöründe en hızlı ekip olan Ferrari'nin bu hafta sonu da hızlı olması bekleniyor.

Monakolu pilot, bu pistte güçlü olacaklarını ancak Monako'dakine benzer bir performans gösteremeyeceklerini belirtirken; Hungaroring'in en iyi pistlerinden biri olmadığını ifade etti.

"Bilmiyorum, bizim için güçlü bir hafta sonu olabileceğini düşünüyorum. Bence Monako'daki performans seviyemizde olmayacağız ama en azından orta grubun en üstünde yer alabiliriz. Bu sezon verdiğimiz gerçekçi mücadelemiz de bu."

"Bizim için bu hafta sonu en önemli hedef orta grubun en önünde yer almak olacak. Bence iyi bir iş çıkarırsak bunu başarabiliriz."

"Burası benim bir sürücü olarak güçlü olduğum pistlerden biri değil ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

Hungaroring'in en iyi pistlerinden biri olmadığını belirten Leclerc'e neden böyle düşündüğü soruldu.

Leclerc, viraj öncesinde çizgilerin çok iyi seçilmesi gereken bu piste, agresif sürüş stilinin uymadığını belirtti ve "Oldukça zorlayıcı bir pist, çok teknik. Çok ama çok hatasız ve sakin sürmeniz gerek. Benim daha agresif bir sürüş stilim var. Geçmişte bu pistte takım arkadaşlarıma kıyasla daha çok zorlanmıştım. Bu hafta sonu bunun üzerinde çalışarak, maksimumu almaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Macaristan yarışıyla birlikte sezonu neredeyse yarılamış olacağız, Leclerc ise sezonunun ilk yarısını şöyle değerlendirdi: "Bu sezondan zevk alıyorum, takım için kolay zamanlardan geçmiyoruz. Elbette en kısa sürede zirveye geri dönebilmek için her şeyi yeniden inşa ediyoruz."

"Carlos'la takım arkadaşı olduğum ilk sene ve her şey çok çok iyi gidiyor. Birbirimizi zorluyoruz, o fazlasıyla rekabetçi ki bu, benim için iyi bir şey."

"Takım olarak da sıkı çalışıyoruz ve bu momentumu tecrübe toplamak için kullanıp, gelecek seneye hazır olmak istiyoruz. Gelecek sezon çok önemli olacak. Elbette bunu bu sezonu tamamıyla unutmadan ve maksimumu almaya çalışarak yapıyoruz."

Ferrari, her ne kadar hâlâ istediği yerde olamasa da İtalyan ekibin geçtiğimiz sezona kıyasla büyük bir gelişme kaydettiğini söylenebilir. Leclerc, bu sezon gösterilen gelişmenin beklediklerinden daha iyi olduğunu ama arka plandaki çalışmaları gördüğünden bunun onu tamamen şaşırtmadığını belirtti.

"Gelişimimiz beklediğimizden daha iyiydi, arka planda büyük emekler veriliyor. Maranello'ya her gittiğimde bunu görebiliyorum. Yani bu büyük bir sürpriz olmadı."

"Elbette geçen seneye kıyasla büyük bir gelişme kaydettik ve bunu görmek güzel. Bu, çalışmalarımızda doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor. Ancak henüz yolun sonuna gelmedik, asış hedefimiz zirveye dönebilmek."

"Yani beklentilere odaklanmıyoruz, sadece Maranello'da ve pistteki çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Her şeyden maksimumu almak ve olmak istediğimiz yere en kısa zamanda dönmek istiyoruz."

Leclerc, Britanya Grand Prix'si öncesinde Ferrari'nin ilk F1 yarışını kazandığı 1951 Ferrari aracını sürmüştü. Leclerc'e bunun nasıl bir tecrübe olduğu ve 50-60 döneminden hangi aracı sürmek isteyeceği soruldu.

Monakolu bu soruyu, "Güzel bir soru çünkü 1951 Ferrari aracını sürdüm. F1 yarışı kazanan ilk Ferrari aracıydı ve sadece mükemmeldi. Çok zevk aldım. Bu araçlarla bir yarış yapmak isterdim, bence bu çok ama çok zevkli olurdu. Lance'ın [Stroll] da dediği gibi bu araçlar daha tehlikeli ama o araçlarla bir yarış yapmak isterdim." şeklinde yanıtladı.

Leclerc ardından bu sezon onun takım arkadaşlığı görevini üstlenen Sainz'la olan ilişkisi hakkında konuştu ve ikilinin hem aracın içinde hem de dışında fazlasıyla rekabetçi olduklarını söyledi.

"Carlos'la olan ilişkim oldukça iyi gidiyor, belirttiğim gibi fazlasıyla rekabetçiyiz. İkimiz de kaskı taktığımızda birbirimizi yenmek istiyoruz."

"Ancak aynı zamanda, aracın dışında da nasıl çalışacağımızı da biliyoruz. Bunu görmek güzel. Bence bu bizim için iyi çünkü bu, bizi ileri götürüyor. Ayrıca takımı da ileri götürüyor."

"İkimizin de ilgisini çeken birçok ortak konu var: golf, padel, bu aralar satranç baya büyük bir hobi oldu. Pistte olduğumuz kadar, bunlarda da rekabetçiyiz ve bundan zevk alıyorum."

Sezon boyunca sıralama turlarıyla yarış arasında bir denge bulmakta zorlanan Ferrari, sıralama turlarında hızlı olduğunda, yarışta yavaş kalıyor ya da bunun tam tersi yaşanıyordu. Ancak Fransa'daki unutulası yarışın akabinde bu konuda yapılan çalışmaların ardından, Ferrari yarış temposuyla sıralama temposu arasında bir denge yakalamış gibi duruyor.

İtalyan ekip, Avusturya'daki iki yarışta ve Britanya'da, sıralamadaki temposunu korumuş ve yarış temposunda gelişim göstermişti.

Leclerc ise Ferrari'nin sıralama turlarıyla yarış temposu arasındaki dengeyi bulması hakkında şunları söyledi: "Bence bu pistten piste biraz değişecek ama evet, son birkaç yarışta yaptığımız çalışmaların ardından, özellikle de oldukça garip bir sürprizle karşılaştığımız Paul Ricard'ın ardından, her şeyi analiz ettik ve birkaç şeyi anladık. Ancak Fransa'da yaşananların bütün nedenlerini anlayamadık ama her şeyi anlayabilmek için sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

"Bence doğru yolda gidiyoruz, bu tür performansları sezon boyunca bekleyebilir miyiz? Bence henüz o noktada değiliz. Ancak şu an çalıştığımız şekilde çalışmaya devam edersek, bu noktaya geleceğiz."

Geçtiğimiz aylarda Benedetto Vigna Ferrari'nin yeni CEO'su olarak açıklanmıştı. Leclerc, son olarak Vigna'yla henüz tanışmadıklarını söyledi ve "Ne yazık ki henüz onunla konuşamadım. Oldukça yoğun bir sezonunun içindeyiz ve henüz buluşamadık. Ancak bu benim araç içinde yapmam gerekenleri değiştirmiyor, umuyorum ki yakın zamanda buluşuruz ve buluşacağımızdan eminim ama şimdilik böyle." ifadelerini kullandı.