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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Leclerc: "Monako'daki aero paketinin iyi çalışması, Mexico City yarışı için iyiye işaret"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, Monako'da kullandıkları yüksek yere basma gücü paketinin pozitif performansının, Meksika Grand Prix'sinde iyi bir sonuç alma umutlarını artırdığını söylüyor.

Leclerc: "Monako'daki aero paketinin iyi çalışması, Mexico City yarışı için iyiye işaret"

Leclerc, yüksek yere basma gücü paketini kullandığı Monako'da Ferrari SF21'i pole pozisyonuna yerleştirmeyi başarmıştı. Fakat sıralama turlarının son bölümünde yaptığı kaza ve pazar sabahı piste çıkarken araçta ortaya çıkan bir sorunun ardından, pazar günü yarışamadı ve eğer yarışsaydı, muhtemelen yarışı kazanan isim olacaktı.

Bu Leclerc'in bu hafta sonu Autodromo Hermanos Rodriguez'deki yarışla ilgili umutlarını kağıt üstünde artırıyor çünkü bu hafta sonu da yüksek yere basma gücü paketi kullanılacak.

Motorsport.com'a konuşan Leclerc, neden bu şekilde hissettiği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Yani yüksek yere basma gücü paketimiz, bu sezon genellikle her zaman oldukça iyi çalıştı."

"Monako'da öyleydi ve Budapeşte'de de iyiydi. O paketle burada da yarışacağız ve bu yüzden rekabetçi olmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Charles Leclerc, Ferrari SF21, in Monaco GP qualifying

Charles Leclerc, Ferrari SF21, in Monaco GP qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Amerika Grand Prix'sindeki güçlü sürüşüyle dördüncü olan Leclerc, bunu en iyi sürüşlerinden birisi olarak adlandırmıştı ve Meksika'ya, ardındaki isimlerin epey önünde finiş gördüğü bu başarılı yarışın ardından geliyor.

Kağıt üstünde Austin'in kendileri için Meksika'dan daha iyi bir pist olduğuna dikkat çeken Leclerc, sözlerine şöyle devam etti: "Kağıt üstünde durum böyle fakat bu yıl, kağıt üstünde beklediğimize kıyasla daha iyi ya da daha kötü olduğumuz bazı pistler olduğu da doğru. Bu yüzden buna çok fazla takılmamalı ve işimize odaklanmalıyız."

"Ancak kendimizi diğer orta grup takımlarıyla kıyasladığımızda, bizim için güçlü bir yer olacağını düşünüyorum."

Ferrari'nin Monako'da Red Bull ve Mercedes araçlarıyla savaşması, Bakü'de de yine güçlü performans sergilemesi, Meksika için umutları bu yönde artırsa da Leclerc, bu iki takımla yarışmalarını beklemiyor.

Leclerc, bunun yerine Ferrari'nin, şu anda 3.5 puan gerisinde bulunduğu McLaren ile aralarındaki üçüncülük savaşına odaklandığını belirtti.

Leclerc, ”Meksika'da Red Bull ve Mercedes'le savaşma ihtimalimiz konusundaki iyimserlik hoşuma gidiyor, ama aynı zamanda gerçekçi olmamız gerektiğini de düşünüyorum."

"Bizim için umut verici bir hafta sonu olacak gibi görünüyor. Fakat Red Bull ve Mercedes ile savaşmak gibi bir şey değil. Onlar bizim çok önümüzdeler."

“Amaç bu değil. Amacımız McLaren'ın önünde olmaya çalışmak ve aklımızda bu olacak."

“Elbette daha iyisini yapma fırsatımız varsa da, her zaman olduğu gibi yine bunun için zorlayacağım ve özel bir şey yapmaya çalışacağım. Fakat kağıt üzerinde şimdilik bunu yapmak imkansız görünüyor.” dedi.

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