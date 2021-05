Leclerc: ''Bunu kabullenmek çok zor"

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının son bölümünde son zaman turlarında bariyerlere çarparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden olan Leclerc, pole pozisyonun sahibi olmuştu ancak aracın arka tarafını da bariyerlere çarptığından dolayı vites kutusunun hasar almasından korkuyordu.

Bu olayın ardından Ferrari, vites kutusu üzerinde kontroller yapmış ve ''ciddi bir hasar'' bulamamıştı. Leclerc bugün gride gitme turları için piste çıktığında vites kutusu iyi durumdaydı ancak araçta bir şaft problemi olduğu ortaya çıktı.

Bu sorunun ardından Leclerc pite döndü ve yarıştan çekildi. Böylelikle Monakolu pilot, doğup büyüdüğü topraklarda pole pozisyonundan başlayacağı yarışa katılamamış oldu.

Yarışa katılamaması hakkında konuşan Leclerc, şu ifadeleri kullandı: ''Garajda, iyi hissetmek çok ama çok zordu.''

''Fakat ne yazık ki sanırım Monako'da böyle hissetmeye alışmaya başlıyorum. Burada hiç yarış bitiremedim. Bu yıl pole pozisyonundaydım ama [yarışa] başlayamıyorum.''

''Bunu kabullenmek zor ama takım için de üzülüyorum. Mekanikerlerin dün çok zor bir işi vardı ve her şeyi kontrol etmeye çalıştılar.''

''Mekanikerler, bu sabah biraz mutlu olur gibilerdi, her parçanın iyi olduğunu düşünüyorlardı ve sonrasına bu yaşandı. Herkes için üzücü.''

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, dün Leclerc'in vites kutusuyla alakalı ''kumar oynamayacaklarını'' ve risk almayacaklarını söyleyerek gerekirse takımın grid cezası alacağını da eklemişti.

Leclerc, şaft problemine neyin neden olduğunu anlamak ve bu sorunun dünkü kazasıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamak için analizlerin sürdüğünü söyledi.

Leclerc, ''Konu hakkında çok konuşmayacağım çünkü her şeye hakim değilim.''

''Ancak sorunun vites kutusundan kaynaklanmadığını biliyorum, sorun aracın sol arka tarafından kaynaklanıyor. Bu sorunun kazayla bir ilgisi olup olmadığını yarıştan sonraki soruşturmalarımızın ardından göreceğiz.''

''Fakat sanırım konuşmak için hâlâ erken.'' ifadelerini kullandı.

Marshals remove the car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, from the circuit

Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images