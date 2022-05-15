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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Leclerc, Monako'daki gösteri sürüşünde kaza yaptı

Monako'da gerçekleştirilen Historic Grand Prix of Monaco hafta sonunda gösteri sürüşü yapan Charles Leclerc, yaşadığı fren sorununun ardından aracını bariyerlere çarptı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc, Monako'daki gösteri sürüşünde kaza yaptı
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, bugün Monako caddelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Niki Lauda'nın 1974 Ferrari 312T'sine bindi.

Fakat Leclerc için işler, turun son kısmındaki Rascasse'ta ters gitti. Yaşadığı fren sorununun ardından Leclerc kendisini bariyerlerde buldu.

Aracın arka tarafı hasar görürken, Leclerc aracı çalıştırdı ve start düzlüğüne doğru devam etti.

Olayın ardından konuşan Leclerc "Aptal gibi görünüyorum ama orada frenleri tamamen kaybettim." açıklamasını yaptı.

İşte o anlar:

 

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