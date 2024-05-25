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Formula 1 Monako GP

Leclerc, Monako'da pole pozisyonunu almak istiyor

Leclerc, Monako'da pole pozisyonunu almak istiyor

Burhan Güneydaş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Charles Leclerc, Monaco Grand Prix'sinde pistte geçirdiği güçlü bir açılış gününün ardından özgüvenli hissediyor ve Cuma gününü zirvede tamamlayarak kendi evindeki yarış için pole pozisyonunu garantilemeye çalışıyor.

Ferrari pilotu ilk antrenman saatinde orta lastiklerle beşinci en hızlı zamanı yaptıktan sonra ikinci antrenman seansında hızlanmış görünüyordu ve  1' 11.278s ile en hızlı turu kaydetti.

Leclerc, "Bence orta lastikte epey güçlüydük. Yumuşak lastikte ise her şeyi bir araya getirmekte zorlandık, pistte trafik çok yoğundu. Şu anda iyi bir araca sahibiz ve araca güveniyorum."

"Ancak, bu ritmi üçüncü antrenman seansında da sürdürmemiz çok önemli, çünkü Monako böyle bir yer. Bugün diğer pilotlardan daha fazla risk almış olabilirim ki bu işe yaradı, ancak her şey sıralama turlarında belli olacak."

"Şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ama çalışmaya ve odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. İlk gün olumlu geçti." dedi.

Monakolu pilot ayrıca SF24'ünde daha fazla hız olduğu konusunda umutlu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc, "Her şeyi bir araya getirdiğimde daha hızlı olabileceğimi düşünüyorum. Üç sektöre de baktığımızda, hepsini bir araya koyduğumuzda oldukça fazla tur zamanı var, bu yüzden yarınki ana odaklanma noktası bu olacak. Ama pist performansı ve hissiyat yerinde gibi."

Ferrari'nin rakiplerinin performansları karışık olsa da Leclerc, kendisinin ve takımının önde kalmak için çok çalıştıklarından emin olmaları gerektiğini düşünüyor.

26 yaşındaki pilot, "Sanırım buraya her şeyin mümkün olduğunu bilerek geldik. 2021'de de söylediğim gibi, çok iyi bir aracımız yoktu ama Monako'da aracımızın özellikleri bu özel piste çok iyi uyuyordu ve hızlıydık."

"Bu hafta sonu hızlı görünüyoruz. Mercedes sezon başından beri epey zorlanıyordu ancak bu hafta sonu çok hızlılar ve yarın da öyle olmalarını bekliyoruz. Lewis tüm gün çok iyiydi, bu yüzden yarın pole pozisyonunu almak için maksimum performansımızı göstermemiz gerekiyor." dedi.

Leclerc daha önce Monako'da iki kez pole pozisyonu almış olsa da, yarışı henüz dördüncülükten daha yukarıda bitiremedi. Bu nedenle, zafere ulaşmak için kendisini en iyi yere koymak onun hedefi.

Leclerc, "Geçmişte iki kez pole pozisyonu aldım ama Pazar günü istediğim sonuçları alamadım. Eğer bunu başarırsak, ki Pazar günü için en iyi başlangıç yeri budur, Pazar günü iyi odaklanıp her şeyi bir araya getirerek galibiyete ulaşmamız gerekecek." dedi.

Takım arkadaşı Carlos Sainz için ise Cuma günü çok iyi geçmedi ve İspanyol pilot ikinci antrenman seansından sonra açıklamalarda bulundu.

"Bugün tek turda kesinlikle zorlandım. Yumuşak lastiklerden tek turda maksimum performansı çıkaramadık."

"Uzun sürüşlerde ise nedense oldukça hızlıymışım gibi geldi. Bu konuyu anlamak gerek. Yarın bazı cevaplar bulabilmeyi umuyorum.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"İkinci antrenman başında ayar değişiklikleri konusunda biraz kaybolduk, bu da beni tüm seans boyunca biraz geriye düşürdü. Uzun sürüşlerde biraz toparlamış olsam da yarın daha iyi durumda olmalıyım. Fakat hafta sonuna başlamak için ideal bir durum değildi. Umarım yarın daha formda olurum."

İkonik pistte iki kez podyuma çıkan Sainz, hafta sonu ilerledikçe kendini toparlayabileceğini düşünüyor.

Sainz, "Monaco normalde en güçlü olduğum yarışlardan biriydi, bu yüzden bugün olanlar biraz garip. Aynı zamanda tüm uzun sürüş boyunca muhtemelen en hızlısı olduğumu gördüğümde, orada anlaşılması gereken bir şey var ve yarına kadar toparlanmamız gerekiyor." dedi.

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