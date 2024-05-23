Leclerc: "Monako'da güçlü olacağımıza eminim"
Charles Leclerc, yeni güncellemelerle birlikte Ferrari'nin bu hafta sonu gerçekleşecek olan Monako Grand Prix'sinde güçlü olacağına inanıyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari, güncellenmiş SF-24 aracı ile sıralamanın çok önemli olduğu Monako pistinde mücadele edebileceğini umuyor.
Hafta sonu öncesinde konuşan Leclerc, "Monako o kadar spesifik bir pist ki, buraya bomboş bir sayfa ile gelmemiz gerekiyor."
"Serbest antrenmanlar yavaş yavaş hızlanmak için çok ama çok önemli. Ancak güçlü olacağımıza eminim."
"Monako benim için çok özel. Şimdiye kadar benim için en başarılı yarış olmadığı doğru. Ancak tempom her zaman oradaydı ve bu bana bu yıl da böyle olacağına dair güven veriyor."
"İyi olan şu ki [Imola'daki] güncellemelerden beklediğimiz her şeyi elde ettik. Veriler açısından araç tam olarak yapması gerekeni yaptı ki bu her zaman iyi bir şeydir."
"Bazı nedenlerden dolayı, Imola sıralama turlarında McLaren ve Red Bull'a kıyasla biraz farklı bir güç stratejimiz vardı ve ikinci virajda her şeyi kaybettik. Max de hava koridoruna sahipti. Ancak bu incelememiz gereken bir konu çünkü özellikle böyle bir pistte, pist pozisyonu kesinlikle her şeydir."
"Red Bull, McLaren ve bizim aramızda sadece onda birlik bir fark varken, her şeyi mükemmel yapmamız gerekiyor." dedi.
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