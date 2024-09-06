Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

Charles Leclerc, memleketi Monako'da Ferrari Purosangue'siyle ilerlerken önünde arabaya çarptığını gösteren ve sosyal medyada paylaşılan 30 saniyelik bir videonun ortaya çıkmasıyla zor durumda kaldı.

Leclerc, İtalya Grand Prix'sinde zafer kazandıktan sadece birkaç gün sonra 303 bin sterlin değerindeki Ferrari yol aracını başka bir araca çarparken görüntülendi. Leclerc, Monza'da Oscar Piastri'nin güçlü mücadelesine karşı tek pit stop stratejisi uygulayarak 2.6 saniye farkla McLaren pilotunu geride bırakmıştı. Bu, 2024 sezonundaki ikinci zaferiydi.

Leclerc, yarışa dördüncü sıradan başlamış ve Piastri'yi geride bırakarak şok bir zafer elde etmişti, bu zaferin ardından büyük kutlamalar yaşanmıştı. Ancak şimdi, sosyal medyada yayılan bir videoda Leclerc'in Monaco'daki Ferrari Purosangue'si ile hafif bir çarpışma yaşadığı görülüyor.

Leclerc, Ferrari'siyle durmak üzereyken aracının ön kısmı önündeki araca hafifçe çarpıyor ve geri sekiyor. Olayı kaydeden kişi, "Adamın arabasına çarptığını yakaladım. Çok güldüm." derken, Leclerc’in sakin bir şekilde yoluna devam ettiği görülüyor.

Küçük bir çarpışma olduğu için kimse yaralanmadı ve iki sürücü de araçlarından inip hasarı kontrol etmedi. Leclerc sadece elini kaldırarak özür diledi ve her iki sürücü de normal şekilde yollarına devam etti. Videoyu paylaşan hayran ise, "Bir gün Monza'da kazanırsın, ertesi gün Monaco'da kaza yaparsın. Charles Leclerc’in hayatına hoş geldiniz," diye yazdı.

Bu olay, Leclerc’in İtalya Grand Prix'sini kazanmasının getirdiği özel anı yaşamaya devam ettiği bir sırada yaşandı. Leclerc, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, yarışın ardından duygusal olduğunu belirtmişti.