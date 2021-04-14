Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

Ferrari geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde Charles Leclerc'e, 2019 yılında ilk galibiyetini aldığı SF90 aracını hediye etmişti.

Ferrari pilotunun Belçika ve Monza ilk yarışlarını kazandığı bu araç, hem Ferrari hem de Leclerc için büyük anlam taşıyordu.

Başlangıçta bu araç, Leclerc'in kişisel garajına yerleştirilmişti. Fakat daha sonra farklı bir yere alınmasına karar verildi.

Formula 1'de iki galibiyeti bulunan Leclerc, Monako Prensi II. Albert'in SF90 aracını sergilemesine izin verdi.

Leclerc'in bu izni vermesinin ardından SF90, ralliden Formula 1'e kadar pek çok tarihi aracın bulunduğunda Terrace of Fontvieille'e taşındı.

Araç geçtiğimiz günlerde buraya getirildi ve açılışa hem Leclerc hem de Prens Albert katıldı.