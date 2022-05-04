Leclerc, Miami'de ikinci motoruna geçmeye hazırlanıyor

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Ferrari, iki kilometrelik düzlüğüyle ayar bulmanın pek de kolay olmayacağı Miami'de Red Bull'a meydan okumak istiyor ve bunun için araçta yapılması gereken değişiklikler vardı.

Max Verstappen'in RB18'i ile arasındaki düzlük hızı farkını kapatmak isteyen Ferrari, bu kapsamda bir dizi faydalı güncellemeye getirecek.

Araçta düzlüklerde sürüklenmeyi en aza indirecek olan yeni bir arka kanat ile Carlos Sainz'ın Imola'daki Pirelli testlerinde kullandığı taban olacak.

Red Bull'un kullandığı çözümü andıran bu taban tasarımının dalgalanma seviyesi anlamında faydalı olacağı düşünülüyor.

Dettaglio del fondo di Carlos Sainz, Ferrari F1-75, provato durante i Test Pirelli ad Imola Photo by: Davide Cavazza

Maranello'dna gelen bilgilere göre Charles Leclerc, bu hafta sonu ikinci motoruna geçecek. Bu, herhangi bir dayanıklılık endişesinden kaynaklanmıyor. Bunun yerine takım, en başından beri stratejik anlamda bunu yapmayı planlamıştı. Bu sayede yeni motorla fazladan birkaç beygir gücü daha elde etmeyi hedefliyorlar.

Ferrari ayrıca ERS tarafındaki ilk güncellemesini de bu hafta sonu getiriyor. Bu kapsamda kaynaklar, Miami'ye yeni bir MGU-K ünitesi getirileceğini belirttiler. Bu, Ferrari'nin 2026 yılına kadar bu ünitede yapacağı son güncelleme olacak.

Enerji depolama ve batarya üniteleri ise Eylül ayındaki son onaylama tarihinden çok daha önce getirilecek.

Ferrari, Miami'de Red Bull'a bu şekilde yanıt verme niyetinde. Barselona için de bu yılki ilk aerodinamik güncelleme paketi hazırlanıyor ve Ferrari bu pakete epey güveniyor.

Ferrari F1-75: anche Leclerc monterà a Miami la power unit 2 Photo by: Uncredited